Venezuela condena ataque contra Irán y advierte sobre riesgo de inestabilidad global

28 de febrero de 2026.- La República Bolivariana de Venezuela, a través del canciller Yván Gil, expresó en redes sociales su profunda condena y pesar ante los recientes ataques militares de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán.El comunicado destaca que, "en un contexto donde se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se optó por la vía militar, lo que ha desencadenado una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos. Entre ellos, se señalan "las indebidas y condenables represalias militares ejecutadas por Irán contra objetivos en distintos países de la región".Gil advirtió que esta situación refleja "un desconocimiento de los principios de la diplomacia, de la solución pacífica de las controversias y de la Carta de las Naciones Unidas, colocando a la región y al mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad".