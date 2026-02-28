Cobros indebidos en servicios de Cantv disminuyen 87 % tras acciones de control

28 de febrero de 2026.-En el marco de su compromiso con la protección de los intereses de los suscriptores, Cantv registró resultados positivos en la mitigación de hechos irregulares y la recuperación de activos estratégicos durante el período 2023-2025, informó Comunicaciones Externas.



Uno de los principales logros de esta gestión ha sido la reducción de 87,05% en la incidencia de cobros indebidos reportados por los usuarios, reflejo del fortalecimiento de los mecanismos de control interno y atención oportuna.



Los casos asignados para investigación evidenciaron una tendencia sostenida a la baja, al pasar de 122 expedientes en el año 2023 a una proyección de apenas 18 casos en 2025. Estas irregularidades estaban asociadas principalmente al desvío de líneas telefónicas, estafas vinculadas al incremento irregular de planes Aba y reparaciones fraudulentas de servicios.



Este avance fue posible gracias a la aplicación de un esquema riguroso de inspecciones en centrales y distribuidores, en articulación con las comunidades organizadas a través de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones.



En materia de preservación de la infraestructura, la Empresa también reportó importantes resultados operativos. En el Zulia se logró la recuperación de 143 postes identificados con la marca Cantv que no contaban con la permisología correspondiente. De igual manera, en Valle de la Pascua se recuperaron componentes críticos de un motogenerador.



Para evitar la impunidad de estos hechos, Cantv ha aplicado sanciones disciplinarias al personal involucrado y mantiene un trabajo articulado con los organismos de seguridad ciudadana, orientado a la defensa jurídica de la Empresa y de los usuarios.



Como complemento a las acciones correctivas, Cantv ha fortalecido una cultura de prevención mediante campañas de concientización dirigidas a trabajadores y suscriptores, con el objetivo de informar sobre riesgos potenciales y promover la denuncia oportuna de situaciones irregulares que puedan afectar la calidad del servicio.