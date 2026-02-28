Trump dice que considera “una toma de control amistosa” de Cuba

Credito: Web

28-02-26.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país podría optar por una “toma de control amistosa de Cuba", en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington.



“No tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros, y quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba después de muchos años”, declaró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia Texas para un acto político. Además, aseguró que Cuba está en serios problemas y que Estados Unidos podría hacer algo muy positivo para los ciudadanos cubanos en el exilio y los que todavía residen en el país.



“Desde pequeño he oído hablar de Cuba. Todos querían un cambio, y puedo ver que eso está sucediendo”, dijo Trump, quien agregó que el secretario de Estado, Marco Rubio, lo está gestionando. “Como saben, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. Y ahora mismo es una nación en serios problemas, y quieren nuestra ayuda”, declaró.



Las declaraciones del republicano se producen en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo de crudo a la isla, y apenas días después del operativo llevado a cabo por Cuba esta semana contra una lancha procedente de Florida que presuntamente violó sus aguas territoriales y contra la que las autoridades abrieron fuego, causando la muerte de cuatro tripulantes. Al menos uno de los cuatro muertos y uno de los seis heridos en el buque eran ciudadanos estadounidenses, mientras que el resto podrían ser residentes legales permanentes.



En enero, tras el operativo en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, aliado de La Habana, Cuba perdió acceso al petróleo venezolano y Trump ordenó la imposición de aranceles para los países que suministren crudo a la isla, agravando la peor crisis económica y social que vive el país desde 1959. Sin embargo, el pasado miércoles el Gobierno de Estados Unidos relajó el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y autorizó la reexportación de crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.



“Excepción humanitaria”



El coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, pidió al Gobierno de Donald Trump una excepción humanitaria para enviar petróleo y ayuda a la isla tras alertar de que las consecuencias del bloqueo se agravan cada día más. “Es necesario negociar con EE.UU. una excepción humanitaria para el petróleo. Tengo entendido que se están realizando esfuerzos en ese sentido”, aseguró Pichón en una rueda de prensa del portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que compareció virtualmente desde La Habana. “Es la única manera de evitar una crisis humanitaria con consecuencias más graves”, añadió.



El coordinador en el terreno aseguró que tras casi un mes de la orden ejecutiva del presidente estadounidense para recrudecer el bloqueo de combustible a Cuba, la situación ha pasado de provocar una escasez temporal a algo sistemático que se ha convertido en el principal multiplicador de riesgos humanitarios.



En paralelo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, revisó los planes de defensa de la localidad de San José de Las Lajas (oeste), como parte de los ejercicios militares que se celebran semanalmente en el país desde enero por la escalada de tensiones con EE.UU.



El mandatario, junto a altos cargos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y del Ejército, participó en las actividades del Día Nacional de la Defensa de esta localidad próxima a La Habana, según reportaron medios oficiales. Díaz-Canel, en su calidad de presidente del Consejo de Defensa Nacional, convocó a las autoridades de ese territorio a trabajar “con sistematicidad en la preparación militar”, según informó la prensa local.



El bloqueo estadounidense



Por su parte, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, denunció en las últimas horas el impacto de las restricciones impuestas por Estados Unidos a Cuba. “En Cuba, la larga crisis económica se ha visto agravada por las recientes restricciones de Estados Unidos al acceso al combustible, que han empujado al país al borde del colapso”, dijo Türk en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.



El alto comisionado mencionó que en la isla niños con cáncer están muriendo sin medicamentos ni tratamiento, y que las mujeres embarazadas luchan por conseguir la comida y la atención que necesitan. “Sean cuales sean los objetivos de estas sanciones y aranceles, nada puede justificar la asfixia de una población entera”, remarcó Türk.



La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ya había señalado hace unos días que el bloqueo estadounidense incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, además de provocar el desmantelamiento del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua en la isla.



Debido al bloqueo, el territorio centroamericano ha sufrido reiterados interrupciones de electricidad. El 57% de Cuba tuvo prolongados cortes eléctricos, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por la agencia de noticias



Esta nota ha sido leída aproximadamente 580 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)