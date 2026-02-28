Foro Penal confirma la excarcelación de ocho militares venezolanos este 27F

25-02-26.-La organización no gubernamental Foro Penal confirmó este viernes la excarcelación de al menos ocho efectivos militares durante la jornada del 27 de febrero. Estas liberaciones ocurren dentro del proceso ejecutado tras la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional. El abogado Gonzalo Himiob suministró la información detallada sobre estos movimientos.El director vicepresidente de la ONG indicó que los reportes de liberaciones llegaron desde distintas regiones del país durante horas de la noche. Himiob destacó que aún no queda claro si estas medidas responden directamente a la Ley de Amnistía. También existe la posibilidad de que se trate de una revisión de medidas cautelares impuestas previamente.Estas acciones forman parte de un proceso más amplio de liberación de personas detenidas por motivos políticos que inició en el mes de enero. La tendencia se extendió luego de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Amnistía el pasado 19 de febrero. El texto legal establece parámetros específicos para los beneficiarios de la medida.La normativa contempla de manera explícita los delitos y hechos amparados, incluyendo manifestaciones, protestas y acciones políticas desde 2002 hasta 2025. El beneficio alcanza a personas privadas de libertad por hechos vinculados a la confrontación política en Venezuela. La ley incluye actos relacionados con procesos electorales recientes ocurridos en el país.El instrumento legal establece criterios claros y excluye delitos graves como violaciones de derechos humanos, homicidios o actos de corrupción. Tampoco ampara a quienes cometieron actos armados contra el Estado venezolano durante los periodos mencionados. Las autoridades judiciales aplican estos filtros para decidir quiénes califican para el beneficio de libertad.El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial de seguimiento, informó que hasta la fecha se han beneficiado más de 4.757 personas. Esta cifra incluye tanto a ciudadanos privados de libertad como a aquellos que mantenían medidas cautelares diversas. El parlamentario detalló además el volumen de peticiones recibidas por su despacho.Arreaza aseguró que han recibido más de 8.110 solicitudes de ciudadanos que buscan acogerse a lo establecido en la nueva norma legal. El proceso de revisión continúa activo mientras los tribunales procesan las peticiones de los detenidos en todo el territorio nacional. Los familiares esperan nuevas boletas de excarcelación en las próximas horas.