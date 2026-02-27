Miranda: Carrizal avanza en una Ordenanza de Salud Mental para proteger el bienestar emocional de sus ciudadanos

Carrizal, 27 de febrero de 2026.- El concejal Jean Carlos Capozzi presentó ante la Cámara Municipal un Proyecto de Ordenanza orientado a crear un programa integral de promoción, prevención y atención de la salud mental en Carrizal, el cual fue aprobado en primera discusión, en respuesta al aumento de los problemas emocionales que afectan a la población, informó Prensa Carrizal.

Durante su intervención, Capozzi advirtió sobre el crecimiento de los cuadros de ansiedad, depresión y conducta suicida en el país, lo que hace urgente que los municipios asuman un rol activo en la protección del bienestar psicológico, especialmente de niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres.

La propuesta se fundamenta en la Constitución, que reconoce la salud como un derecho social fundamental y otorga a los municipios competencias en atención primaria y protección de sectores vulnerables.

Entre los principales ejes del proyecto destacan: * Servicios de atención en crisis las 24 horas, presenciales y remotos. * Programas comunitarios de salud mental para reducir estigmas y acercar la atención a las comunidades. * Formación en salud emocional para funcionarios, policías, bomberos, docentes y líderes comunitarios, promoviendo la dignidad y la no discriminación.

Tras su aprobación en primera discusión, el Concejo Municipal acordó conformar una Comisión Especial que evaluará el contenido de la propuesta para garantizar su viabilidad jurídica y social.

Capozzi señaló que esta iniciativa busca priorizar a la persona y su bienestar emocional como eje de la política pública local. “La salud mental importa y debe ser una prioridad para Carrizal”, concluyó el concejal.