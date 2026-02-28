(VIDEO) Donald Trump sobre Venezuela: “Nuestra relación se ha tornado muy buena, tenemos una muy buena relación en este momento”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó este viernes hasta Corpus Christi, en Texas, para dirigir un mensaje enfocado en la economía y la producción de combustibles fósiles.



Trump indicó: "Tenemos el país más exitoso del mundo, hace año y medio nuestro país estaba muerto, ustedes lo saben mejor que nadie, y estamos cimentando el estatus del país como la primera potencia energética del mundo y quiero agradecerle a Venezuela porque nuestra relación se ha tornado muy buena tenemos una muy buena relación en este momento ese barco vino de Venezuela".

Detalló que las exportaciones nacionales de gas natural han aumentado en un 37%: "Piensen en eso, y el año pasado, el nivel más alto en la historia de Estados Unidos, y sigue aumentando mucho, las exportaciones de petróleo crudo han aumentado en cientos de miles de barriles por día, Venezuela, piensen en ello, 80 millones hasta ahora, acabamos de empezar, 80 millones de barriles de combustible, piensen".

Y prosiguió: "80 millones de barriles de petróleo, piensen en lo que eso significa, piensen en un estadio con 80.000 personas, ahora digamos 80 millones, eso es lo que hemos tomado, y es genial para Venezuela, es genial para nosotros, es genial para nosotros, genial para Venezuela".



Trump reiteró que mucho de eso vendrá por "su nuevo amigo y socio, Venezuela, vamos a hacer muchas otras cosas, vamos a estar haciendo mucho y estamos teniendo una gran relación con su gobierno".



Por lo tanto preguntó: "¿Alguien ha presenciado algo tan hermoso, tan decisivo y tan popular entre el pueblo venezolano? Fue muy popular", sostuvo el mandatario en una alocución desde la ciudad de Corpus Christie, donde se encuentran importantes refinerías.



"Fue muy popular. De hecho, 360.000 barriles de crudo venezolano están ahora mismo en el petrolero a mi izquierda. Es una buena noticia", atinó.



El presidente estadounidense comentó además que "Para el beneficio de ambas naciones, vamos a refinar su petróleo (Venezuela) aquí en Estados Unidos y aquí en Texas, y luego exportarlo a todo el mundo".



Detalló que EEUU se quedará con una parte y la otra se le dará a Venezuela, "y ganarán más dinero que nunca. Ayudaremos a reconstruir su país, que fue un desastre, y lo reconstruiremos, y también nos beneficiaremos, y así es como debe ser, ¿verdad? Va a ser genial", puntualizó.