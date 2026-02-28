Alto Comisionado de la ONU exige a Venezuela la liberación de todos los presos políticos

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Credito: Agencias

28-02-26.-El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó este viernes al gobierno de Venezuela la liberación inmediata de todos los presos políticos que aún permanecen encarcelados, así como una revisión exhaustiva del estado de emergencia vigente en el país. Durante su intervención en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Türk expresó su preocupación por la situación en la nación sudamericana.



«En Venezuela, tomo nota de la liberación de algunas personas que fueron detenidas arbitrariamente e insto a la liberación de las restantes», declaró el alto comisionado, quien también determinó que el estado de emergencia «debe ser revisado para asegurar que respete el espacio cívico y los derechos humanos». Türk subrayó además que «la sociedad civil y los grupos de víctimas deben poder participar significativamente en los asuntos públicos».



En la última semana se han registrado 217 excarcelaciones, un avance insuficiente según los organismos de derechos humanos. De acuerdo con registros independientes, más de 500 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, lo que mantiene a decenas de familiares en las afueras de los centros de detención a la espera de nuevas liberaciones que aún no llegan.

