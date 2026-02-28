Aterrizaje de emergencia deja seis heridos en Maiquetía: Aeronave provenía de Los Roques

28-02-26.-Una aeronave privada Beechcraft King Air 100 protagonizó un aterrizaje forzoso este viernes en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. El vehículo aéreo, identificado con la matrícula blanca YV1306, regresaba desde el archipiélago de Los Roques cuando reportó fallas mecánicas críticas. El desperfecto se originó específicamente en el tren de aterrizaje delantero durante su aproximación final a la pista.​La tripulación ejecutó maniobras de emergencia ante el fallo inminente del sistema para lograr posarse sobre el asfalto. El tren de aterrizaje colapsó por completo durante el contacto, provocando daños estructurales de consideración en la estructura del avión. El fuerte impacto contra la pista dejó un saldo preliminar de seis personas lesionadas entre pasajeros y tripulantes, según Últimas Noticias.​Los protocolos de seguridad del terminal aéreo se activaron de inmediato tras el siniestro para atender la contingencia. Paramédicos de guardia llegaron rápidamente al lugar del impacto para brindar asistencia médica a los seis ocupantes afectados. Las autoridades confirmaron la evacuación oportuna de todas las personas, aunque todavía no revelan sus identidades ni la gravedad de sus heridas.​El accidente obligó a las autoridades a limitar las operaciones aéreas en el principal aeropuerto del país durante varios minutos. Los equipos de rescate trabajaron intensamente en la remoción de la aeronave siniestrada mientras la pista permanecía totalmente inhabilitada. Esta situación generó retrasos significativos y momentos de incertidumbre entre los viajeros que esperaban en las salas de abordaje.​La administración del aeropuerto anunció la normalización total de las operaciones aéreas pasadas las 5:00 de la tarde de este viernes. El personal de seguridad aeroportuaria culminó las labores de limpieza y despeje de la pista tras retirar el Beechcraft dañado. El incidente se mantiene bajo investigación técnica para determinar las causas exactas que originaron el fallo mecánico en el sistema.