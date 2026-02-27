Comunidades de Sucre se capacitan en el manejo y seguridad de redes de fibra óptica

27 de febrero de 2026.Cantv impulsa la organización y transferencia de conocimientos al Poder Popular en el estado Sucre, a través del Plan de Formación para los voceros y voceras de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones en las ciudades de Cumaná y Carúpano, informó Comunicaciones Externas.



Un equipo multidisciplinario de la Empresa, en articulación con líderes de la MTT "Conexiones de la Patria", pertenecientes a la Comuna Revolucionaria Bolivariana Socialista, ubicada en la parroquia Altagracia, brindó el taller “Elementos básicos de la red de telecomunicaciones con fibra óptica”.



Durante la jornada, un total de siete comunidades conocieron acerca de los objetivos de la Gran Misión Ciencia “Dr. Humberto Fernández-Morán”, generalidades de los servicios de telecomunicaciones, así como los componentes de seguridad y resguardo que integran las redes de fibra óptica.



Los representantes del Poder Popular expresaron su agradecimiento a la Compañía por las jornadas formativas, ya que han recibido herramientas claves para el empoderamiento y masificación de las telecomunicaciones en la entidad oriental con la llegada de la fibra óptica.



Asimismo, el equipo multidisciplinario de Cantv sostuvo una reunión con voceros de la Comunas "Gran Alianza Centro" y "Valle de Macarapana" de Carúpano, para la conformación, organización y expansión de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones en la zona.



Estas acciones reafirman el compromiso de Cantv para consolidar a las comunidades en materia tecnológica, y así fortalecer su organización, gestión de proyectos y promover el protagonismo efectivo del Poder Popular en la región Oriente.