La defensa sostiene que el actual proceso judicial carece de sustento probatorio sustancial y que, por lo tanto, cualquier detención o restricción de la libertad de su cliente es arbitraria e ilegítima.Abogado Barry Pollack.

La Oficina de la Defensa Legal de Nicolás Maduro emitió este viernes 27 de febrero una declaración contundente y un folleto profesional solicitando formalmente al gobierno de los Estados Unidos que permita a su cliente, Nicolás Maduro, el acceso a fondos congelados con el fin exclusivo de pagar sus honorarios legales. La solicitud, presentada ante el tribunal estadounidense correspondiente, se fundamenta en la violación sistemática de derechos fundamentales y en la carencia de evidencias sustanciales que justifiquen las restricciones legales actuales.

​El equipo de defensa ha puesto en marcha una campaña de concienciación a través de un folleto oficial, donde se destaca la naturaleza legalmente cuestionable de las acciones actuales. En una cita directa atribuida a un miembro principal de la defensa, el folleto proclama: "Tener a mi cliente encerrado no tiene lógica".

Esta declaración refleja la postura de la defensa de que mantener a un jefe de estado extranjero en una situación de "encierro" legal o físico es infundado e ilegal.

​La defensa argumenta que la situación se ve agravada por la incapacidad del sistema judicial estadounidense para presentar pruebas concretas. Un punto clave destacado en la solicitud es: "Juzgado no tiene pruebas".

La defensa sostiene que el actual proceso judicial carece de sustento probatorio sustancial y que, por lo tanto, cualquier detención o restricción de la libertad de su cliente es arbitraria e ilegítima.