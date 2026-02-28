Analista Alberto Garzón: agresión contra Irán es un suicidio político para Trump

Alberto Garzón autor del libro "La guerra por la energía"

28 de febrero de 2026.- El analista internacional Alberto Garzón, en entrevista exclusiva para la multiplataforma informativa teleSUR, se refirió al impacto de la reciente agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Garzón aseguró que esta aventura bélica representa un «tiro en el pie» para la Administración de Donald Trump, especialmente ante la proximidad de las elecciones de medio término.



Según el experto, las encuestas ya vaticinaban resultados desfavorables para el Partido Republicano, pero el inicio de este conflicto armado en Asia Occidental acelerará la pérdida del control tanto en el Congreso como en el Senado, limitando severamente el poder legislativo del mandatario.



El analista reveló que existía un borrador avanzado sobre la reducción del enriquecimiento de uranio por parte de Teherán. Sin embargo, precisó que la intervención militar de Washington y Tel Aviv demuestra que Estados Unidos no es un socio fiable, por lo que consideró que «Irán no se volverá a sentar a negociar absolutamente nada con este presidente. Estados Unidos demostró ser un ave de rapiña que solo busca el saqueo de los recursos naturales y un cambio de régimen para imponer un Estado títere», afirmó Garzón.



El internacionalista destacó la brutalidad de la agresión conjunta, informando que los bombardeos alcanzaron objetivos civiles, incluyendo una escuela en el sur de Irán donde fueron masacradas más de 70 niñas estudiantes.



Asimismo, subrayó que Irán tiene el derecho legítimo a la defensa según el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas en ése sentido ejecutó la Operación Promesa Veraz 4, golpeando bases estadounidenses en Qatar, Bahréin y Kuwait desde donde partieron los ataques iniciales. El especialista también planteó las posibles consecuencias de las acciones bélicas en la economía mundial con base en el cierre del Estrecho de Ormuz ya que por la zona transita el 20 por ciento del crudo global.



Además con respecto a la política interna estadounidense podría generar la derrota inminente de los republicanos en las cámaras legislativas esta aventura bélica representa un tiro en el pie para Donald Trump y aseveró la escalada hacia un conflicto de dimensiones de Tercera Guerra Mundial.



Finalmente, Garzón criticó la postura sumisa de los líderes europeos como Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, quienes pidieron «moderación a ambas partes» en lugar de condenar la agresión imperialista. Recordó que la industria militar norteamericana necesita generar estos conflictos para sostener su holding financiero, sacrificando a una nueva generación de jóvenes en una guerra que podría ser más humillante que la de Vietnam.



El analista concluyó que el proyecto del «Gran Israel» y la ambición de Washington por el petróleo iraní son los verdaderos motores de esta inestabilidad que actualmente pone al mundo al borde de una crisis económica peor que la de 1973.



Garzón concluyó que mientras Irán posee una historia de más de 2.500 años y no inició guerras en siglos, la profundidad de una crisis provocada es visibilizada por el desprecio de las potencias occidentales hacia el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos del Sur Global.