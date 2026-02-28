Donald Trump afirma que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, está muerto

28 de febrero de 2026.-El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un importante ataque contra Irán lanzado por Israel y Estados Unidos, según anunció el presidente Donald Trump el sábado en redes sociales, informó Prensa Asociada.

Irán no hizo comentarios inmediatos sobre su situación. El asesinato del segundo líder de la República Islámica, que no tenía sucesor designado, pondría en duda su futuro y plantearía la posibilidad de un conflicto prolongado, dadas las amenazas iraníes de represalias.

Trump afirmó que su muerte representa "la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país". La muerte se produjo tras un bombardeo aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones militares y gubernamentales iraníes.

Lo que sabemos hasta ahora: Los ataques: Algunos de los primeros ataques parecieron impactar en las zonas cercanas a las oficinas del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y los medios de comunicación iraníes informaron sobre ataques en todo el país.

Se podía ver humo elevándose desde la capital. Irán responde: Horas después de los ataques, Irán respondió disparando misiles y drones hacia Israel y bases militares estadounidenses en la región.

Declaración de Trump: El presidente estadounidense justificó la acción militar alegando que Irán ha continuado desarrollando su programa nuclear y planea desarrollar misiles para alcanzar Estados Unidos. Trump también enumeró agravios que se remontan a los inicios de la República Islámica.