Vacunación contra la fiebre amarilla atenderá a todo el país en un lapso de dos meses

Doctora Nuramy Josefa Gutiérrez González, ministra del Poder Popular para la Salud

27 de febrero de 2026.- La ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, informó que en un lapso de dos meses el plan de vacunación contra la fiebre amarilla atenderá a todo el territorio nacional, pues el plan piloto se desarrolla en la actualidad en 22 parroquias priorizadas en los estados Lara, Barinas, Portuguesa y Aragua.



“Bloquear el virus en estos primeros estados y arrancar con el resto del país nos puede llevar un tiempo de dos meses aproximadamente”, dijo Gutiérrez durante una entrevista en el programa “Al Aire”, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).



Indicó que al componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ayuda en la distribución de medicamentos contra la fiebre amarilla, la cartera de Salud adelanta también un plan de reforzamiento con el propósito de que los efectivos sean inmunes a la enfermedad.



Por otro lado, Gutiérrez explicó que los efectos secundarios de la vacuna contra la fiebre amarilla tienen una respuesta diferente en cada persona. “Puede haber más síntomas cuando te revacunas, por eso recomendamos colocarla una sola vez”, alertó.



Con respecto a los connacionales que regresan desde el exterior, la titular de la cartera de Salud expresó que luego de ser vacunados en los puntos de control tendrán su tarjeta en la que dan constancia que son inmunes a la fiebre amarilla.



Finalmente, la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, dijo que todo aquel ciudadano que desee viajar a los estados priorizados como: Lara, Barinas, Portuguesa y Aragua “la recomendación es que se vacunen”.