Ecuador: Revolución Ciudadana denuncia allanamiento de su sede bajo el gobierno de Noboa

Realizan un allanamiento de la sede de Revolución Ciudadana en Ecuador

28 de febrero de 2026.- Líderes del Movimiento Revolución Ciudadana denunciaron este sábado 28 de febrero, el allanamiento de su sede principal en Quito por parte de la Policía Nacional y personal militar. La diligencia fue ejecutada durante la madrugada bajo presuntas órdenes de la Fiscalía, en un despliegue que los dirigentes de esta organización política calificaron como un uso desproporcionado de la fuerza pública.



La presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, cuestionó que se utilicen recursos estatales para perseguir a organizaciones políticas mientras la ciudadanía clama por seguridad ante la ola de crímenes. Para la dirigencia, resulta inaceptable que el Gobierno priorice el hostigamiento a la oposición en el país que actualmente es considerado el más violento e inseguro de todo el continente.



El expresidente Rafael Correa denunció a través de sus redes sociales que el gobierno de Daniel Noboa prefiere movilizar contingentes policiales contra sedes partidistas antes que combatir al crimen organizado. Correa enfatizó que esta acción es una muestra clara de la instrumentalización de la justicia para fines políticos, buscando debilitar a la fuerza que lidera las encuestas de respaldo popular.



La excandidata presidencial Luisa González aportó detalles sobre el procedimiento al denunciar que las autoridades contactaron a su madre a tempranas horas de la mañana para exigir testigos. González calificó el acto como una muestra del deterioro institucional en Ecuador, señalando que estos procedimientos buscan intimidar a la militancia y a sus figuras más visibles de cara a futuros procesos.



Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Policía han emitido pronunciamientos oficiales que aclaren las razones legales o las investigaciones que motivaron esta sorpresiva intervención en la sede de la RC5. El silencio de las autoridades aumenta la incertidumbre en un contexto donde miles de denuncias por homicidios y extorsiones permanecen en la impunidad sin recibir la misma atención judicial.



Finalmente, la Revolución Ciudadana hizo un llamado a la comunidad internacional para que observe el respeto a las garantías democráticas y al debido proceso en la nación andina. Los representantes aseguraron que continuarán denunciando las políticas de Noboa, ratificando que la movilización popular y la denuncia internacional son las herramientas para frenar lo que consideran un plan de persecución sistemática.