EEUU confisca petrolero Skipper y 1,8 millones de barriles de crudo venezolano

28-02-26.-El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda civil ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia para confiscar el buque petrolero M/T Skipper y su cargamento de aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo provenientes de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), informaron autoridades estadounidenses.



La acción se basa en la acusación de que el Skipper y su carga son propiedad objeto de decomiso porque habrían servido para financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, incluida su Fuerza Qods, organización designada por Washington como grupo terrorista extranjero, y por transportar crudo de Venezuela e Irán mediante operaciones clandestinas desde al menos 2021.



Según la demanda, el petrolero utilizó tácticas para evadir sanciones, como falsificar su ubicación, izar banderas falsas y ocultar sus rutas para encubrir el traslado de petróleo a destinos globales. En 2024, por ejemplo, se alega que el Skipper entregó alrededor de tres millones de barriles de petróleo iraní a Siria, y continuó moviendo crudo ilícito durante 2025.



En noviembre de 2025, el buque cargó crudo venezolano en la Terminal José, en el estado Anzoátegui, con parte del petróleo consignado a Cubametales, la empresa estatal cubana sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).



El 10 de diciembre de 2025, fuerzas del orden estadounidenses ejecutaron una orden judicial para incautar el Skipper en alta mar, poco después de que el buque navegara bajo una bandera guyanesa falsa, lo que lo convirtió en “apátrida” según las autoridades. El barco y su carga fueron trasladados luego a aguas frente a la costa de Texas.



La fiscal general Pamela Bondi afirmó que la demanda responde a la política de la administración del presidente Donald Trump de “desmantelar operaciones que financien regímenes hostiles”. Por su parte, autoridades del FBI y otros organismos han destacado que el caso busca interrumpir redes financieras que apoyan actividades consideradas peligrosas para la seguridad de EE. UU.



La demanda no es una condena, sino una solicitud de decomiso, por lo que corresponde ahora demostrar ante el tribunal que tanto el petrolero como su cargamento están sujetos a confiscación bajo la ley estadounidense

