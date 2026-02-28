Gustavo Martínez, de Marea Socialista, llamó a avanzar con un Plan de Lucha en la protesta laboral del 26 F

CARACAS, 28 de febrero de 2026 – En el marco de una movilización unitaria frente a la sede del Ministerio del Trabajo en Plaza Caracas, Gustavo Martínez, quien fue dirigente sindical y es referente de la organización de izquierda Marea Socialista, hizo un enérgico llamado a la base trabajadora para retomar la ofensiva de lucha y rescatar los derechos laborales que han sido pulverizados en los últimos años.

La jornada, de protesta del 26 de febrero pasado, que tuvo como objetivo principal la entrega de un Pliego Nacional de Exigencias, y en la Plaza Caracas, Martínez tomó la palabra para dar un mensaje de la organización política de trabajadores Marea Socialista, que acudió al evento como parte de una articulación de la izquierda opositora conocida como Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo (en la que concurren varios partidos).

Hubo un intento de ciertos sindicalistas, que mediante el canto del Himno Nacional comenzaron a interrumpir la participación de diversidad de dirigentes y la expresión abierta de opiniones de trabajadores de base en el uso del micrófono. Eso lo cuestionó Martínez diciendo que "hay que escuchar a los trabajadores, hay que oirnos entre nosotros"... "el himno lo cantan el gobierno y los patronos todos los días; pero lo que ha hecho falta aquí es que los trabajadores agitemos y volvamos a las calles", luego de los cual prosiguió su intervención y cedió la palabra a otros de los presentes, como una muestra de democracia obrera.

Los ejes centrales del Pliego Nacional que se introdujo ese día en el Ministerio del Trabajo (MPPPST) fueron detallados por Martínez, refiriéndose a los puntos innegociables que integran la propuesta de lucha unitaria, entre los cuales destacó:

* Salario indexado y al costo de la canasta básica (Art. 91 CRBV).

* Libertad inmediata para los trabajadores presos por ejercer el derecho a la protesta.

* Rescate de la contratación colectiva: Exigiendo el fin de la suspensión de las discusiones de contratos y el respeto a la libertad sindical.

* Seguridad Social: Recuperación de las prestaciones y sistemas de previsión social.

También hizo la crítica a la tutela externa sobre el gobierno y remarcó la necesidad de la defensa de la soberanía frente al intervencionismo de los EE.UU., pues uno de los puntos más álgidos de su discurso fue la denuncia de la injerencia extranjera en el estratégico sector petrolero del país. Martínez rechazó las pretensiones de figuras políticas estadounidenses (como Marcos Rubio) de tutelar también las discusiones laborales en la industria petrolera de Venezuela.

"Quiero preguntarle a los trabajadores petroleros si les parece bien que el contrato colectivo se pretenda discutirlo con la administración de Estados Unidos", cuestionó, calificando de "grosería" que se considere al país como una "empresa administrada por el imperialismo". En su lugar, abogó por la autodeterminación obrera mediante asambleas de base.

Hacia un Plan Nacional de Lucha

Finalmente, el dirigente de Marea Socialista instó a la organización y movilización de los sectores populares, la juventud y la clase obrera, así como emplazó a los dirigentes laborales a trascender las apariciones mediáticas y avanzar con un Plan de Lucha Nacional.

"Tenemos que colocarnos con fuerza como actor sindical y político. Los derechos no se mendigan, hay que arrancárselos a los patronos y al gobierno mediante la movilización cohesionada", concluyó Martínez.

La acción en Plaza Caracas marca un hito en la articulación de la oposición de izquierda y el sindicalismo autónomo, que busca romper con el esquema de exclusión y devolverle el protagonismo a quienes, según Martínez, han cargado con el peso de la crisis sobre sus hombros.