(VIDEO) Irán contraataca con una ola de misiles y drones contra Israel y bases de EEUU en el Golfo

Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy's 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

28-02-26.-Irán lanzó una ofensiva con misiles y drones contra Israel y contra instalaciones militares estadounidenses en el Golfo Pérsico, en respuesta a los ataques aéreos efectuados horas antes por Estados Unidos e Israel sobre distintos objetivos en territorio iraní. Las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén y en otros puntos del centro de Israel poco antes de que la Guardia Revolucionaria confirmara el inicio de la operación.“En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, se ha puesto en marcha la primera oleada de ataques masivos con misiles y vehículos no tripulados de la República Islámica de Irán contra los territorios ocupados”, señaló el cuerpo militar en un comunicado oficial. Los ataques también se extendieron al Golfo. Baréin confirmó que el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos fue objetivo de un ataque con misiles, del cual.La agencia Reuters informó de humo en la zona de Juffair, donde se ubica la base naval. Esta misma semana, el gobierno estadounidense ordenó la evacuación de la mayoría de su personal de estas instalaciones, manteniendo el estrictamente necesario. En Qatar, el Ministerio de Defensa aseguró que varios misiles iraníes fue interceptados antes de alcanzar su objetivo.En Abu Dabi y Riad, capitales de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, respectivamente, se reportaron múltiples explosiones, mientras que en Kuwait también se escucharon detonaciones y se activaron las sirenas de alerta. Todos estos países cerraron inmediatamente su espacio aéreo.Horas antes, Estados Unidos e Israel habían lanzado una serie de operaciones aéreas contra objetivos en Irán. Se escucharon explosiones en Teherán y en otras ciudades del país. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una operación militar “masiva” y pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control del país tras los ataques. En Irán, las conexiones a internet y a la telefonía fueron interrumpidas casi por completo. El Ministerio de Exteriores del país denunció que los bombardeos israelíes y estadounidenses de esta mañana atacaron la “integridad territorial y la soberanía nacional” del país, incluidas infraestructuras defensivas y “ubicaciones no militares en diversas ciudades”. En un comunicado, afirmó que la “renovada agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán constituye una violación del derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.Teherán calificó la ofensiva de “claro ejemplo de agresión armada” y citó el artículo 51 de la Carta de la ONU sobre el derecho a la legítima defensa. “La República Islámica de Irán considera esta agresión una clara violación de la paz y la seguridad internacionales y subraya que se reserva su derecho legítimo a responder de manera decisiva”, señaló el texto. “La historia demuestra que los iraníes nunca se han rendido ante la agresión. Esta vez también la respuesta de Irán será decisiva y los agresores lamentarán sus acciones hostiles”, concluyó.