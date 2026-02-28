Minuto a Minuto: Irán bajo ataque de Israel y EE. UU.

Trump invocó la defensa del pueblo estadounidense ante supuestas «amenazas inmediatas» para lanzar lo que llamó «importantes operaciones militares» contra Irán. Un día antes, negociadores de Teherán y Washington se sentaban en Ginebra para una nueva ronda de consultas indirectas, mediadas por Omán, sobre ese mismo programa nuclear.

EE. UU. e Israel lanzan operación militar contra Irán tras anuncio de Donald Trump

10:03: Oriente Medio: Explosiones en Golfo y alerta de misiles en Israel

Se registran nuevas explosiones sobre Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Qatar, mientras que en el norte de Israel se declara un peligro de misiles.

09:30: Irán destruye radar estadounidense en Qatar

La Guardia Revolucionaria Iraní anunció la completa destrucción del radar estadounidense FP-132 en Catar, con un alcance de 5000 kilómetros y capacidad de rastreo de misiles balísticos.

08:50: Rusia e Irán discuten agresión sionista y piden reunión ONU

Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y de Irán mantuvieron una conversación telefónica, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Durante la llamada, el ministro iraní Araghchi comunicó a Lavrov que la agresión de Estados Unidos e Israel interrumpió las conversaciones de paz sobre el programa nuclear de Irán.

Araghchi también anunció la intención de Teherán de convocar urgentemente al Consejo de Seguridad de la ONU, buscando una respuesta internacional ante los recientes acontecimientos.

08:38: EE.UU. Secretario de Estado informó a pocos legisladores sobre ataques a Irán

La cadena CBS informó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comunicó únicamente a un reducido grupo de legisladores clave los detalles previos a los ataques estadounidenses contra Irán, lo que sugiere una limitada consulta en el Capitolio.

08:25: Omán advierte a EE.UU. sobre conflicto con Irán

Badr Albusaidi, ministro de Asuntos Exteriores de Omán y mediador clave en las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, envió hoy un mensaje directo a Washington, declarando: «Esta no es su guerra».

«Estoy consternado. Una vez más, se han visto socavadas negociaciones activas y serias, lo cual no sirve ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial. Y rezo por los inocentes que sufrirán. Insto a Estados Unidos a no enfangarse aún más.»

08:12: Cuba condena ataque de Israel y EE.UU. contra Irán hoy

El Gobierno de Cuba condenó el ataque coordinado de Israel y Estados Unidos contra Irán, calificándolo de «artera agresión» que viola la soberanía y la integridad territorial iraní.





Rusia afirma que los ataques aéreos lanzados por EE. UU. e Israel el 28 de febrero contra Irán constituyen un acto de agresión armada premeditada contra un Estado soberano miembro de la ONU, en violación del derecho internacional, agravado por el despliegue previo de una gran fuerza militar estadounidense en la región.



Moscú reprueba que los ataques se hayan ejecutado bajo la cobertura de un supuesto proceso diplomático, diseñado para aparentar una normalización de la situación, contradiciendo las señales transmitidas a Rusia de que Israel no buscaba una confrontación militar.



El Ministerio advierte que Washington y Tel Aviv acercan la región a una catástrofe humanitaria, económica y potencialmente radiológica, al bombardear instalaciones nucleares sometidas a las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).



Para Moscú, las intenciones de los agresores son explícitas: destruir el orden constitucional iraní y eliminar su liderazgo por negarse a someterse a la hegemonía occidental.

Rusia alerta sobre el daño al régimen global de no proliferación nuclear, cuya piedra angular es el Tratado de No Proliferación (TNP), y advierte que estos ataques incentivan a otros países a desarrollar capacidades militares más sofisticadas.



El comunicado denuncia el carácter sistemático de las acciones de la administración estadounidense contra los pilares del orden internacional, incluidos el principio de no injerencia y la resolución pacífica de conflictos.



Rusia exige el retorno inmediato a la vía política y diplomática, y reitera su disposición a facilitar soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional y el equilibrio de intereses entre las partes.





07:53: Pakistán protesta contra la agresión de Israel y EE. UU. en Irán







Una multitudinaria manifestación de apoyo a Irán tuvo lugar este sábado en Skardu, ciudad ubicada en el norte de Pakistán, en rechazo a la ofensiva militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Los participantes expresaron su solidaridad con el pueblo iraní y renovaron su lealtad al líder del mundo musulmán, el ayatolá Jamenei, en una concentración convocada por partidarios de la Revolución Islámica en el país.

Entre las consignas que resonaron durante la protesta destacaron los gritos de «Muerte a Estados Unidos e Israel», mientras los manifestantes rechazaban lo que calificaron como una agresión directa contra una nación soberana.

07:32: Irán: 36 niñas mártires mueren en ataque de Israel y EE. UU. contra escuela en Hormozgán

El número de víctimas del ataque estadounidense-israelí contra una escuela primaria de niñas en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán, ascendió a 36 mártires, según reportó este sábado un corresponsal de Al Mayadeen desde la zona.

La cifra contrasta con el balance inicial de cinco estudiantes fallecidas que había difundido la agencia oficial iraní IRNA, citando a autoridades locales del distrito de Minab, lo que sugiere que el número de víctimas continúa en aumento conforme avanzan las labores de rescate.

Se trata de las primeras víctimas mortales confirmadas en territorio iraní desde el inicio de la ofensiva combinada lanzada este sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán.

07:12: Kuwait condena «atroz ataque iraní» en su territorio; crece tensión regional

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait calificó de «atroz» el ataque iraní registrado en territorio kuwaití y exigió una respuesta internacional. En un comunicado oficial, la cancillería precisó que la agresión constituye una violación directa de la soberanía nacional y del espacio aéreo del país, además de contravenir el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

06:51: Israel: Aviones de El Al, la aerolínea nacional israelí, fueron evacuados del Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv por la respuesta de Irán





06:44: La cancillería iraní calificó la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel como «totalmente inaceptable» y un «crimen evidente».

Exigió que los demás países no se limiten a ser espectadores y condenen los ataques, al tiempo que reclamó la convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para pronunciarse sobre la agresión.

06:30: Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán no cesan.





06:17: Irán: El portavoz del ejército declaró que cualquier base que ayude a Estados Unidos e Israel será objetivo de las Fuerzas Armadas iraníes.

05:40: Fars News: Cuatro importantes bases estadounidenses en Qatar, Kuwait, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos están bajo un fuerte ataque con misiles por parte de la Guardia Revolucionaria.



05:17: Según medios de comunicación rusos, misiles balísticos iraníes impactaron la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos.

05:09: La televisión estatal en Irán informa que comienza la operación «Promesa Veraz 4».

05:00: Irán acusa a EEUU e Israel de violar el derecho internacional con sus ataques al país.

Los ataques de EEUU e Israel contra Irán violan el derecho internacional y constituyen una agresión, declaró el Ministerio del Interior iraní.

«El enemigo criminal volvió a violar el derecho internacional y cometió una agresión contra nuestra querida patria durante las negociaciones», afirmó el ente en un comunicado difundido por la radiodifusora estatal iraní.

04:50: UNews: Suenan las sirenas de alarma en diversas partes de Palestina ocupada y el Golán sirio ocupado

04:33: Un alto funcionario iraní dijo a Al Jazeera: «Le estamos diciendo claramente a Israel que se prepare para lo que viene, y nuestra respuesta será pública y no hay líneas rojas».

03: 45: Confirmación iraní: Pocos minutos después del anuncio, medios estatales iraníes reportaron múltiples explosiones en Teherán y otras ciudades, sin especificar su origen ni intensidad.

El Corpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó «ataques israelíes» contra instalaciones militares en varias provincias, advirtiendo inmediatamente una «respuesta inminente» que podría elevar la tensión regional a niveles sin precedentes.