(VIDEO) Israel y Estados Unidos lanzan un ataque conjunto contra Irán

28-902-26.-Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque contra Irán, después de semanas de amenazas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el comienzo de «una gran operación de combate» contra las principales instituciones de Irán para «proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní». «Irán nunca tendrá un arma nuclear», ha señalado en un mensaje en redes sociales.Medios iraníes reportaron está sábado al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán y en otras ciudades del país: «Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones».Israel espera una respuesta de Irán. «Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato», ha señalado el ministerio de Defensa.Netanyahu dice que el objetivo es «eliminar la amenaza existencial que representa» el régimen iraníEl primer ministro israelí afirma que el ataque tiene el objetivo de «eliminar la amenaza existencial que representa» el régimen iraní: «Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico». En su mensaje en redes, Netanyahu añade que la acción conjunta con Estados Unidos contra Irán «creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino».«Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní ?los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis? se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz», dice.Netanyahu también hizo un llamamiento a los ciudadanos de Israel para que sigan las instrucciones del Comando de Frente Interno del Ejército israelí. Y explica que en los próximos días «se exigirá a todos resistencia y fortaleza». «Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel», acaba su mensaje.Israel espera una respuesta inminente de IránIrán ha amenazado con que se prepara para «vengarse» de Israel con una «fuerte respuesta» tras los ataques israelíes y estadounidenses de este sábado, informa la televisión estatal, según recoge Efe.Irán corta el servicio de internet en todo el paísEl Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreos contra la nación persa en los que han alcanzado al menos Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj.Trump: «Irán nunca tendrá un arma nuclear»En un vídeo en la red social Truth, el presidente de Estados Unidos también aseguró que «Irán nunca tendrá un arma nuclear».Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el GobiernoEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este sábado a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo «inmunidad total» si lo hacen.«Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo», indicó en un mensaje en sus redes sociales.Israel detecta un lanzamiento de misiles hacia su territorioEl Ejército de Israel detectó un lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en represalia por el bombardeo israelí contra Teherán a primera hora de este sábado, informaron las fuerzas armadas en un comunicado, según recoge Efe.«Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza», recoge el comunicado castrense.El presidente de Irán se encuentra bienEl presidente de Irán, Masud Pezeshkian, «se encuentra en perfecto estado de salud», informaron este sábado medios iraníes tras los ataques lanzados a primera hora por Estados Unidos e Israel.Caos en las calles de TeheránPoco después de que sonasen las primeras explosiones de los ataques israelíes, las calles del norte de Teherán se llenaron de coches que bloquearon algunas arterias, muchos padres se acercaron a colegios a recoger a sus hijos y se formaron colas en cajeros automáticos para sacar efectivo.En la avenida Jordan el alto número de vehículos paralizó la circulación hasta el punto de que varios conductores se bajaron de sus coches para tratar de poner orden y restablecer el movimiento, según pudo observar