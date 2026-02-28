Tras los ataques conjuntos ejecutados este sábado 28 de febrero de 2026 contra objetivos estratégicos en Irán y la posterior respuesta militar regional, se ha detectado un puente aéreo de alta prioridad que contradice la narrativa oficial de "daños mínimos y ausencia de bajas".

Capacidades Técnicas de las Unidades Médicas

Se ha confirmado el despliegue de aviones de evacuación médica masiva, utilizando unidades C-17 Globemaster III y C-130 Hercules. A diferencia de las ambulancias aéreas civiles, estas plataformas militares están configuradas para la Evacuación Aeromédica Estratégica (STRATEVAC). Su función es el traslado de los nuevos "Eric Slovers" (uno de los heridos en los ataques contra Venezuela) —heridos críticos que el sistema intenta "editar" de la historia oficial para evitar el colapso de la moral pública y los mercados. Aquí juega un papel decisivo el rol de los grandes medios de comuniación occidentales que filtran todo reporte de heridos y fallecidos producto de la reacción de defensa de Irán ante los ataques masivos de EEUU y su socio Israel.

Estas plataformas de transporte no son simples vehículos de traslado; constituyen centros de soporte vital avanzado en pleno vuelo:

Módulos de Cuidados Intensivos (ICU): Equipadas con estaciones de estabilización hemodinámica y ventilación mecánica, lo que permite mantener con vida a pacientes con traumas severos durante trayectos transcontinentales.

Capacidad de Triaje y Carga: El C-17 Globemaster III tiene capacidad para albergar hasta 36 camillas y 54 pasajeros ambulatorios, operados por Equipos de Cuidados Críticos de Transporte Aéreo (CCATT), especialistas entrenados para realizar procedimientos quirúrgicos de emergencia si la situación lo requiere.

Sistemas de Defensa y Autonomía: Poseen blindaje especializado y contramedidas contra misiles, además de capacidad de reabastecimiento en vuelo, lo que garantiza su operatividad ininterrumpida desde bases de alto riesgo.

Rutas y Destino de las Bajas

El flujo constante de estas aeronaves se ha originado en puntos estratégicos como la base aérea de Al Udeid (Catar) y el entorno de las bases en el Néguev (Israel), tras los impactos reportados en centros de inteligencia y flotas navales. El destino final de este puente aéreo es el Centro Médico Regional de Landstuhl (LRMC) en Alemania, el hospital militar de Nivel I que centraliza la atención de heridos graves antes de su traslado definitivo a los Estados Unidos. La magnitud de esta movilización aérea sugiere una cifra de heridos significativamente mayor a la admitida por los canales oficiales de información. La movilización de estos enormes hospitales aéreos indica que hay un gran número de heridos y bajas producto de los contraataques de Irán.