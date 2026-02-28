Pakistán rechaza diálogo y seguirá atacando Afganistán

Pakistán lanzó ataques contra la capital de Afganistán, Kabul

28 de febrero de 2026.- El Gobierno de Pakistán rechazó cualquier posibilidad de negociación con Afganistán, apenas 24 horas después que Kabul ofreciera una salida diplomática a la escalada bélica.



"No habrá ninguna charla. No hay diálogo. No hay negociación. El terrorismo desde Afganistán tiene que terminar", dijo el portavoz del primer ministro paquistaní para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, en declaraciones a la televisión estatal (PTV). Zaidi advirtió que Pakistán actuará contra cualquier "terrorista o facilitador" en territorio afgano, bajo la denominada operación "Ghazb lil Haq" (Ira por la Justicia).



Ataques en la frontera



La negativa paquistaní coincide con un cruce de ataques a lo largo de la Línea Durand, la frontera de facto entre ambos países, y cuenta con el respaldo diplomático de Estados Unidos, que defendió el derecho de Islamabad a proteger su territorio.



El principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, aseguró ayer en rueda de prensa que su administración estaba "abierta a resolver las tensiones" mediante la vía política. Ante la escalada, el ministro de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, ha iniciado una ronda de contactos con Arabia Saudita y Qatar en busca de una mediación internacional que frene el conflicto.



Según los datos del ministro de comunicación Attaullah Tarar, en la ofensiva han muerto 331 combatientes talibanes, y las fuerzas paquistaníes han destruido 163 vehículos blindados, bombardeado 37 posiciones y capturado 22 puestos avanzados en territorio afgano. Este balance masivo de bajas se produce en un contexto de extrema opacidad informativa.



Por su parte, el Ministerio de Defensa talibán anunció bombardeos aéreos de madrugada contra las bases militares paquistaníes de Miranshah y Spinwam en represalia por las incursiones previas.



El detonante de esta crisis, la más grave de los últimos años, radica en las acusaciones de Islamabad sobre el amparo que el régimen de Kabul otorga al grupo insurgente Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), responsable de múltiples atentados en Pakistán.