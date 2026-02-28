Padrino López: armas de la Fuerza Armada no volverán a apuntar al pueblo

Vladimir Padrino López, Ministro para la Defensa

28 de febrero de 2026.- En el marco de la conmemoración de los 37 años del Caracazo, el ministro del poder popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, reflexionó sobre los sucesos del 27 de febrero de 1989, calificándolos como “una mancha en nuestra historia”.



A través de su canal de Telegram, Padrino López enfatizó que aquella tragedia marcó un punto de quiebre que obliga a la institución militar a ratificar diariamente su compromiso “con la verdadera esencia” de un ejército popular y humanista.



El ministro de la Defensa fue enfático al asegurar que, bajo la actual doctrina bolivariana, las armas de la República tienen como función exclusiva la defensa de la soberanía y la protección de la ciudadanía, por lo que garantizó que nunca más se repetirán escenarios de represión contra el pueblo.



Asimismo, ratificó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene hoy comprometida con los valores de “la paz, el civilismo y la justicia social”, consolidando el ideal de una institución que camina junto a los intereses de la nación y no en contra de ellos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 529 veces.

La fuente original de este documento es:

YVKE Mundial (http://www.radiomundial.com.ve/yvke/)