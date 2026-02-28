HidroBolívar ejecuta plan cero averías en municipios del sur

28 de febrero de 2026.-Siguiendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en perfecta articulación con la gobernadora Yulisbeth García, la fuerza trabajadora del agua en Bolívar ejecutó un plan para corrección de averías, con el objetivo de fortalecer el sistema de distribución por redes de agua potable en municipios al sur de la entidad, informó Prensa Gobernación de Bolívar.

Durante la última semana de febrero se llevó a cabo una serie de acciones en materia de atención hídrica; las labores iniciaron en el sector La Antena de la parroquia Upata, donde el equipo de HidroBolívar corrigió dos averías en tuberías de 4 pulgadas de diámetro, que atienden con el vital líquido a 3.700 familias en el municipio Piar.

Asimismo, en el municipio El Callao, específicamente en el sector 5 de Julio, se instaló una faja de reparación en una tubería de 10 pulgadas. Además, en la calle Jacinto Lara del sector La Chalana, se efectuó la corrección de una avería en tubería de 3/4 de pulgada. Con estas intervenciones se recuperó un caudal de 30 litros por segundo, optimizando la distribución de agua para 1.500 familias.

Finalmente, en la calle principal del sector El Obelisco, parroquia El Palmar, el equipo de mantenedores de redes atendió de manera directa a una familia, tras restaurar la toma domiciliaria que surte el vital líquido en este hogar del municipio Padre Pedro Chien.

Atención al pueblo

Marvis Núñez, habitante del sector El Obelisco, agradeció la atención de HidroBolívar para mejorar la toma de agua en su hogar.

Alineados con las políticas del presidente Nicolás Maduro y en pro de las transformaciones de los servicios públicos, la gobernadora Yulisbeth García trabaja para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, promoviendo acciones que den respuesta inmediata al pueblo de Bolívar.