(VIDEO) Palestina 11 mil años de historia: Sin la conversión a la religión judía hubiese desaparecido dicha religión

Tiene como invitado al muy notable historiador y analista internacional,
Christian Nader.
En este episodio se aborda dos temas que son tabú a pesar de la gran solidaridad con el pueblo Palestino.
Uno es la estafa de creer que la confesión religiosa judía es un pueblo.
El otro tema es que a pesar de la solidaridad en el activismo mundial con el pueblo Palestino, no se aborda dentro de la liberación total y absoluta como pueblo nativo contra su colonizador, es decir de poner fin a la existencia de ese anacronismo y atraso eurocéntrico colonial fraudelentamente llamado "Israel".
----
Igualmente hacemos un llamado a suscribirse a nuestro Canal YouTube.
Es de valiosa importancia su suscripción.