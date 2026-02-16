(VIDEO) Palestina 11 mil años de historia: Sin la conversión a la religión judía hubiese desaparecido dicha religión

16 de febrero de 2026.- La Asociación CANAÁN en su Canal YouTube: PALESTINA 11MIL AÑOS DE HISTORIA.Tiene como invitado al muy notable historiador y analista internacional,Christian Nader.En este episodio se aborda dos temas que son tabú a pesar de la gran solidaridad con el pueblo Palestino.Uno es la estafa de creer que la confesión religiosa judía es un pueblo.El otro tema es que a pesar de la solidaridad en el activismo mundial con el pueblo Palestino, no se aborda dentro de la liberación total y absoluta como pueblo nativo contra su colonizador, es decir de poner fin a la existencia de ese anacronismo y atraso eurocéntrico colonial fraudelentamente llamado "Israel".----Igualmente hacemos un llamado a suscribirse a nuestro Canal YouTube.Es de valiosa importancia su suscripción.