Mérida: Continúa Expoferia Ganadera 2026 en el estado

Del 13 al 17 de febrero, el evento reúne a productores, industriales y emprendedores.



15 de febrero de 2026.-Con el objetivo de impulsar el sector agropecuario de altura y fortalecer las alianzas estratégicas entre la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida y la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta del estado Mérida (Agzam), se desarrolla con éxito la Expoferia Ganadera 2026, informó Prensa Gobernación de Mérida.



El evento, que se realiza en las instalaciones del Parque Agropecuario "Román Eduardo Sandia", es una vitrina productiva que reúne a los principales productores y emprendedores locales. En este sentido, el expositor y representante de la finca La Atalaya, Germán Monzón, expuso que en esta oportunidad presentan cuatro ejemplares bovinos de alta genética para las futuras generaciones.



De su lado, la asistente Aurora Rojas, proveniente de la ciudad de Ejido, señaló: "Vale la pena acercarse hasta aquí para disfrutar de este ambiente tan bonito y acogedor". Por su parte, la visitante Ana Luisa Contreras Márquez, oriunda de la población de Lagunillas del municipio Sucre, agregó: "Es excelente el recorrido desde su comienzo por todas las ventas, la exposición de ganado está muy bien organizada", agregó.



Del 13 hasta el 17 de febrero, tanto propios como visitantes podrán disfrutar de una amplia programación que incluye: exposición de ganado y juzgamiento bovino, concurso lechero, muestra de la industria agropecuaria y maquinaria, gastronomía típica y tarimas musicales.