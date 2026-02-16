(VIDEO) Argentina: Se realizó jornada de lucha contra la reforma laboral y Milei ordena reprimir y detener a manifestantes

El gobierno reaccionario de Javier Milei busca aprobar una contra reforma laboral que hace retroceder la legislación más de 100 años. Este lunes, a pesar de la negativa de la Confederación General del Trabajo (CGT) a llamar a un paro general, acudieron a la zona del Congreso Nacional centenares de trabajadoras y trabajadores. El gobierno lanzó una fuerte represión y una cacería de manifestantes -que duró varias horas.Continúa creciendo entre el pueblo trabajador un fuerte rechazo a esta ley que quita derechos conquistados con la lucha por la clase trabajadora argentina.A las 13 horas de Argentina comenzaban a llegar a la Plaza del Congreso (situada en frente del parlamento argentino) las delegaciones de manifestantes entre organizaciones populares, partidos de izquierda, con una fuerte presencia del Frente de Izquierda y de los Trabajadores -Unidad (FITU) entre quienes estaban los diputados nacionales del PTS Myriam Bregman, Nicolás del Caño, el diputado provincial Christian Castillo (que marchó con trabajadoras y trabajadores del Hospital Pediátrico Garrahan, que se encuentra en lucha contra despidos y sanciones de delegados y activistas), y también delegaciones de sindicatos que integran la CGT.La burocracia de la Confederación General del Trabajo, a pesar de la reaccionaria ley que pretende aprobar el gobierno, no llamó a ninguna medida de fuerza y se limitó a un comunicado oficial que llamaba a movilizar, sin asambleas ni reuniones en los lugares de trabajo. De hecho viene dejando solos a los trabajadores que están resistiendo despidos, suspensiones, a jubiladas y jubilados -que todos los días miércoles vienen manifestándose por el aumento de sus pensiones-, y dejando pasar todos los ataques del gobierno. Ahora, frente a esta contra reforma laboral (que reduce las indemnizaciones por despido, el salario cuando hay licencias por enfermedad, las horas de trabajo quedarían a discreción de las patronales eliminando las horas extras, es decir quita todos los derechos laborales que en este país llevó largos años de lucha conquistarlos -desde principios del siglo XX), en lugar de llamar a huelgas y plan de lucha, buscó negociar sus privilegios con el Gobierno, como es la recaudación sindical (la "caja" de las burocracias). Una verdadera traición al pueblo trabajador. Pero no solo de la burocracia sindical, varios gobernadores, incluidos los del partido justicialista (el anterior gobierno nacional), también acordaron que sus senadores voten esta regresiva ley laboral y por supuesto tiene el apoyo de las grandes patronales.Pero esa traición tiene su contraparte en trabajadores, la juventud, jubilados, artistas, el Frente de Izquierda, organizaciones populares, que desde temprano estuvieron en la Plaza del Congreso y al principio resistían la represión retrocediendo y luego tratando de volver a estar más cerca del Congreso Nacional, hasta que la Policía motorizada, además de las fuerzas represivas que tiraban gases lacrimógenos, hizo imposible volver a reagruparse. Pero la bronca es tan extensa que una o dos horas después, ya pasadas las 18 horas, quienes salían de sus trabajos acudieron a la Plaza, autoconvocados. Fue ahí donde, nuevamente, la Policía volvió a reprimir e inició una verdadera cacería, con los motorizados incluso subiéndose a las veredas y disparando balas de goma. Decenas de detenidos, personas con lesiones, etc, fue el resultado. Incluso a la diputada Myriam Bregman cuando estaba discutiendo con la Policía de la Ciudad para que deje de bloquear las calles y que los manifestantes puedan salir ilesos de la zona, la Policía motorizada llegó a ese lugar tirándole a las personas y acorralando a la diputada.El canto que se escuchaba esta tarde era "dónde está, que no se ve, esa famosa CGT", en alusión a la burocracia sindical que como dijimos, frente a este ataque, su respuesta es la traición a la clase trabajadora.Lo que se vio en esta jornada de lucha, donde la fuerte represión y la cacería de manifestantes ordenadas por el Gobierno Nacional para defender esta reaccionaria contra reforma laboral, vendida como una "modernización laboral", es que además de ser generalizado el odio a la burocracia sindical que entrega derechos laborales y mira para otro lado a cambio de preservar sus prebendas, se comienza a perder el miedo a la represión, porque la rabia frente a la pérdida de derechos es más profunda.Es necesario que la lucha se extienda, organizarse en forma independiente, coordinar las peleas de resistencia que están en curso, para imponer un verdadero plan de lucha y huelga general para derrotar este intento reaccionario del gran empresariado y el gobierno de Milei. Seguramente los senadores voten la media sanción, luego deberá tratarse en la cámara de diputados. Ya hay que comenzar a organizarse en los lugares de trabajo, de estudio, para impedir en las calles que se apruebe esta ley. El objetivo del gobierno y del capital concentrado es exprimir hasta la última gota de vida de la clase trabajadora. Una "reforma" laboral a medida del imperialismo estadounidense y del FMI, los amos del "gatito mimoso" del capital financiero.El pueblo trabajador solo puede contar con sus propias fuerzas, que movilizadas y con sus métodos de lucha: asambleas para decidir los pasos a seguir, las huelgas, piquetes y la movilización, son imparables.