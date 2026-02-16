Fortalecen con herramientas estratégicas salud mental de 101 estudiantes y docentes en Los Teques

Especialistas en materia de salud mental profundizaron en temas de alta sensibilidad como la prevención del suicidio, el combate a la violencia escolar y la importancia de la crianza basada en habilidades para la vida. Foto: Alcaldía de Guaicaipuro Credito: Agencias

Con el objetivo de promover el bienestar emocional y prevenir riesgos psicosociales en el sector educativo, la alcaldía del municipio Guaicaipuro, realizó un abordaje integral en la U.E.P. Sagrado Corazón de Jesús 1, en la comunidad de Santa Eulalia de la parroquia Los Teques, según se informó en nota de prensa.

Así lo informó Dailyn Mota, secretaria coordinadora para el Buen Vivir y Protección Social, quien además resaltó que "la actividad, que benefició a un total de 101 personas entre estudiantes y personal docente, brindó herramientas estratégicas para el manejo de situaciones críticas en el entorno escolar y familiar".

Durante el encuentro, especialistas en materia de salud mental profundizaron en temas de alta sensibilidad como la prevención del suicidio, el combate a la violencia escolar y la importancia de la crianza basada en habilidades para la vida.

Asimismo, se abordó la problemática creciente de la adicción a dispositivos móviles, orientando a los jóvenes hacia estilos de vida más saludables.

Mota destacó que el despliegue fue realizado por la Oficina Municipal Antidrogas (OMA) y los Centros de Orientación Familiar (COF), en una alianza estratégica con el Viceministerio de Asuntos para la Paz.