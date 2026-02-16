Banco de Venezuela abrirá este lunes y martes de Carnaval el mercado cambiario a personas naturales

Credito: BDV

16-02-26.-El Banco de Venezuela (BDV) abrirá este lunes y martes de Carnaval el mercado cambiario a las personas naturales, a partir de las 8 de la mañana, con el fin de mantener el acceso a las divisas.



La compra de divisas es exclusivamente a través de la BDVApp en la ruta: Divisas / Compra, luego ingresar el monto y ya estará lista la operación.



La cifra en divisas que podrá adquirir va desde 1 hasta 1.000 dólares por operación, a través de un mecanismo muy amigable con solo ingresar a la aplicación de la institución bancaria.



Es importante recalcar que las divisas serán abonadas directamente en la Cuenta en Divisas para ser utilizadas exclusivamente en medios de pagos electrónicos nacionales e internacionales.



Igualmente, al configurar la Cuenta de Respaldo en Divisas, se debita automáticamente el monto equivalente de tus divisas, para completar tu compra si ya no cuentas con bolívares disponibles.



Fuentes consultadas recientemente por Banca y Negocios indicaron que el BDV ya ha otorgado más de un millón de tarjetas internacionales.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 585 veces.

La fuente original de este documento es:

ByN (https://www.bancaynegocios.com/atentos-bdv-abrira-este-lunes-y-martes-de-carnaval-el-mercado-cambiario-a-personas-naturales/)