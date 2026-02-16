MIranda: 18 docentes fueron reconocidos con el botón de honor al mérito “Gran Maestro Francisco Palacios”

Carrizal, 16 de febrero de 2026.- El Complejo Cultural Francisco Palacios fue el escenario perfecto para que este viernes fueran condecorados con el botón homónimo de honor al mérito, 18 docentes de la jurisdicción carrizaleña por su destacada trayectoria educativa de entre 15 y 30 años dentro del municipio; así como también fueron reconocidos 43 maestros con un estimado de entre 5 y de 10 años formando a generaciones de niños carrizaleños, informó Prensa Carrizal.

La sesión contó con la presencia de la alcaldesa Jennifer Mujica, el presidente de la Cámara Municipal, Antonio Avendaño y la vicepresidenta Cinthia Martínez; acompañados por los concejales Ricki Cañizalez, Jean Carlos Capozzi y Jhorman Vargas.

Durante su intervención, Mujica extendió unas emotivas palabras de felicitación a los presentes por su destacada labor, asegurando que "Se dice fácil 5, 10 o incluso 30 años en esta profesión, pero es un recorrido que estoy segura los llena de satisfacción. Se convierten en nuestros segundos padres y madres, encaminándonos en este trayecto que nos prepara para la vida. Gracias por la formación que han entregado a nuestros niños y jóvenes".

Por su parte, Avendaño expresó un profundo agradecimiento a los docentes por su compromiso: "Que nunca pierdan el amor por esta hermosa vocación, continúen brindando enseñanzas y valores con el amor y la paciencia que han demostrado hasta ahora".

Para cerrar la actividad, el Concejo Municipal aplaudió un convenio establecido entre la Alcaldía y el director de la academia OnEnglish, Jackson García, para que en principio unos 25 maestros reciban clases de inglés en sus respectivas instituciones, reafirmando la importancia de seguir fortaleciendo el conocimiento en los planteles.

En este orden de ideas, se conoció que los poderes ejecutivo y legislativo de Carrizal continuarán trabajando, a pesar de las adversidades, en la mejora de las instalaciones educativas para el avance de las instituciones locales.