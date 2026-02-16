(VIDEO) EEUU captura el tanquero Verónica III en el océano Índico

16-02-26.-Fuerzas armadas de Estados Unidos abordaron otro buque petrolero sancionado en el océano Índico después de rastrear a la embarcación desde el Caribe, vinculado a Venezuela, informó el Pentágono el domingo.Venezuela enfrenta sanciones de Estados Unidos sobre su petróleo desde hace años, y depende de una flota de buques petroleros fantasma con banderas apócrifas para introducir crudo de contrabando en las cadenas de suministro globales. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó una cuarentena de embarcaciones petroleras sancionadas en diciembre para presionar al entonces mandatario Nicolás Maduro antes de que este fuera secuestrado en enero durante una operación militar estadounidense en Venezuela.Varios buques petroleros huyeron de la costa venezolana tras el operativo militar de enero, incluido el buque abordado anoche en el océano Índico. El Departamento de Defensa indicó en una publicación en la red social X que fuerzas de Estados Unidos abordaron el Veronica III, realizando “un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje”.“El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escabullirse”, señaló el Pentágono. “Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo detuvimos”.*Con información de Ap y rss