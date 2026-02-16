Familiares de presos políticos superan 30 horas en huelga de hambre y reportan complicaciones de salud

Uno de los casos más delicados de los familiares de presos es el de Carolina Carriso Credito: VF

16-02-26.-La protesta de familiares de presos políticos frente al centro de detención de Zona 7 en Boleíta, en Caracas, comienza a impactar seriamente su estado de salud tras más de 30 horas en huelga de hambre.



El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó este domingo 15 de febrero que varios manifestantes presentan síntomas de debilidad física, mientras mantienen su exigencia de liberación inmediata e incondicional de sus allegados.



Uno de los casos más delicados es el de Carolina Carriso, quien presenta náuseas y vómitos constantes, temblores, mareos y un marcado deterioro físico.



La huelga de hambre ha sido asumida por los familiares como una medida extrema de protesta pacífica para visibilizar su reclamo, agrupado bajo la consigna #QueSeanTodos, con la que buscan que cualquier proceso de transición política incluya la excarcelación total de los detenidos por razones ideológicas.



El Comité Para la Libertad de los Presos Políticos advirtió que el Estado es responsable de garantizar la vida e integridad tanto de los huelguistas como de las personas privadas de libertad. Organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido atención médica inmediata ante el agravamiento de las condiciones físicas de algunos participantes.



La situación en las afueras de Zona 7 continúa bajo tensión y seguimiento constante.

