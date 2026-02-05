Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
CARICATURA: bestias, lo que dije fue la primera piedra
Por:
Armando Arce
|
Jueves, 05/02/2026 12:21 PM
|
Versión para imprimir
Bestias, lo que dije fue la primera piedra
Credito: Arce
CARACAS/05/02/2026-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
223
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Fiscal General niega presunta detención de Álex Saab
La policía rusa detiene el contrabando de un meteorito de 4.500 millones de años, valorado en $4 millones
Díaz-Canel ratifica disposición de Cuba al diálogo con EEUU sin presiones
Petro tacha de "golpe" la exclusión del senador Iván Cepeda de consulta presidencial de izquierda
Llegó a La Guaira dotación de medicamentos de alto costo para pacientes oncológicos
Misógino, sexista y vulgar
Trump arremetió contra la periodista de CNN Kaitlan Collins en el Salón Oval: "eres la peor reportera, nunca vi una sonrisa en tu cara"
Delcy Rodríguez anuncia plan de sustitución de importaciones en rubros de la canasta de alimentación
Human Rights Watch acusa a Trump de “flagrante desprecio” por los derechos humanos
El bombardeo a Venezuela en ojos del periodista Ignacio Ramonet
EE.UU. prorrogó el remate de Citgo hasta marzo de 2026
Cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse
Un 52% de estadounidenses considera que Trump empeoró economía del país, según encuesta
Representantes de Repsol afirman que la compañía está lista para invertir en Venezuela
Lavrov sobre las sanciones contra Rusia: "Se intenta expulsar a empresas rusas de Venezuela"
Por el rescate de la música tradicional
Mérida: 2do Festival de la Música Campesina "La Voz del Sol"
Proyecto “Conservación y uso sustentable de la diversidad biológica en la cuenca del río Caroní”,
Los morichales, guardianes de agua dulce en el corazón de la Gran Sabana
(VIDEO) Presidenta (e) Rodríguez: "A partir de hoy el gabinete económico en pleno estará abocado a la economía comunal"
INAMEH reporta cielo con nubosidad parcial a despejado se prevé en gran parte del territorio nacional
Putin y Xi apuestan por mantener nivel de cooperación alcanzado con Venezuela y Cuba
Gaceta Oficial 43.298 lunes 19 de enero 2026
ONG VE sin Filtro reporta que continúa restricción a X en Venezuela
Jorge Rodríguez consultado sobre posible captura de Alex Saab: “No forma parte de mi atención”
(VIDEO) Suhey Ochoa y Ángel Arias: "El país está en un momento de franca humillación nacional"
SNTP confirma liberación del periodista Álvaro Algarra, corresponsal de DW luego de estar algunas horas detenido
Starlink de Elon Musk ya está disponible de manera oficial en Venezuela
Denuncian la muerte bajo custodia del Estado del Sargento Mayor (GN) Jhoember Escobar
Abogado de Alex Saab califica como “fake” las noticias de su presunta aprehensión
(VIDEO) Diosdado Cabello: Si nos ven desunidos "nos van a comer uno a uno y no va a quedar nadie"
La divisa en el BCV superó los 378 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este miércoles 04 de febrero 2026
Estados Unidos dice que realizó el pago a Venezuela de los 500 millones de dólares de la venta inicial de petróleo
Alega discriminación
Rojas, Altuve y Narváez no podrán representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol por que la aseguradora les negó la cobertura
Petróleos de México (Pemex) suministró 496 millones de dólares en petróleo a Cuba en 2025
Mérida: Alcaldia de Zea y autoridades educativas activan plan de emergencia en la Escuela Bolivariana de Santa Bárbara
Más de 20 mil venezolanos han regresado al país a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria
Diosdado Cabello ratifica: “El juramento del 4F sigue presente para liberar al pueblo”
Cierran playas por mar de fondo en La Guaira
OPS emite alerta epidemiológica por sarampión en América
Inició la entrega del Bono Único Familiar correspondiente a febrero a través de la Plataforma Patria
(VIDEO) Suhey Ochoa: se puede estar contra la ocupación gringa
Epstein transfirió 75,000 dólares hacia cuentas vinculadas a Mandelson o su pareja, Reinaldo Ávila da Silva
Escándalo en Inglaterra: Policía de Londres abre investigación criminal contra Peter Mandelson por nexos con Jeffrey Epstein
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Caricaturas y Humor en Aporrea.org
CARICATURA: Disfraz del Tío Sam
CARICATURA: Por más que nos revelemos somos piezas útiles del sistema
CARICATURA:
CARICATURA: Democracy Made in USA
CARICATURA: ¿Preguntas?
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: Con anestesia
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: Mitad y mitad
CARICATURA: Bolas de nieve
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Caricaturas y Humor en Aporrea.org
Fiscal General niega presunta detención de Álex Saab
La policía rusa detiene el contrabando de un meteorito de 4.500 millones de años, valorado en $4 millones
Llegó a La Guaira dotación de medicamentos de alto costo para pacientes oncológicos
Delcy Rodríguez anuncia plan de sustitución de importaciones en rubros de la canasta de alimentación
Cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad