Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
CARICATURA: Con anestesia
Por:
Manino
|
Domingo, 25/01/2026 05:51 PM
|
Versión para imprimir
Con anestesia
Credito: Manino
CARACAS, ENERO 25.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
273
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
El «Discombobulator» (El Desconcertante) así se llama el arma sónica secreta utilizada para neutralizar el sistema de defensa en el secuestro del presidente Nicolás Maduro
Fiscal de Arizona dice que ciudadanos pueden usar armas en su defensa contra agentes del ICE
Delcy Rodríguez: "Basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela"
Llevaba combustible a Venezuela
(VIDEO) Richard Wolff : Buque de guerra de EE. UU. bloqueó en aguas internacionales a tanquero ruso
El agotamiento de las reservas obliga a La Habana a adquirir una carga de combustible en Africa
Líderes progresistas de 20 países denuncian en Bogotá una "ofensiva de dominación" de EEUU en América Latina
Ver zonas afectadas
Hidrocapital anuncia parada de 24 horas en el Sistema Tuy III por labores de mantenimiento mayor
(VIDEO) Evidencia audiovisual contradice la versión del Gobierno sobre la muerte a tiros de Alex Pretti en Minneapolis
Trump defiende a los "patriotas" del ICE y acusa al gobernador y el alcalde de Minesota de "incitar a la insurrección"
Reportan la detención del subdirector nacional de Círculos Bolivarianos en Maracaibo
Lula acusa a Trump de querer crear una "nueva ONU" y ser su dueño
(VIDEO) Margareth Baduel cuestiona cifras oficiales sobre liberación de presos políticos
Delcy Rodríguez llama a alcanzar acuerdos con la oposición: “No puede haber diferencias cuando se trata de la paz de Venezuela”
Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100 % si firma un acuerdo comercial con China
Corte de Apelaciones de Cojedes anula condena de 15 años de prisión contra el estudiante de periodismo, Juan Carlos Alvarado
Gacetas extraordinarias 6.955 - 6.956 - 6.957 - 6.959 - 6.960 - 6.961 año 2026
Estados Unidos
Filadelfia demanda al regimén de Donald Trump por retirar una antigua exhibición sobre esclavitud de un parque histórico
Estados Unidos
Identifican como Alex Pretti al hombre asesinado a tiros por agentes de inmigración, era enfermero de cuidados intensivos
Estados Unidos no pudo rastrear miles de millones de dólares en Irak. Ahora, controla los fondos petroleros de Venezuela
Dos de los deportados son homosexuales
Estados Unidos: El regimén de Donald Trump planea deportar a 40 iraníes días después de las masacres en Irán
Gobernación de Bolívar fortalece seguridad alimentaria con reactivación de PDVAL en Caroní
Venezuela recibe el tercer vuelo del 2026 con 182 connacionales deportados desde Estados Unidos
Petro pide que restos de Camilo Torres Restrepo, ‘el cura guerrillero’, sean respetados y depositados con honores
Interponen recurso de revisión constitucional contra la Sentencia 523 para frenar la "desalarización" del ingreso en Venezuela
(VIDEOS) Minnesota se declara en rebeldía: Gobernador exige retiro de tropas federales tras análisis de video que confirma ejecución extrajudicial
Bolívar: UBCH del municipio Caroní continúan encuentros para definir estrategias de trabajo en cada territorio
(VIDEO) Ejecución a sangre fría: Video revela el momento en que agentes federales matan a un ciudadano en Minneapolis
Venezuela rompe el cerco energético con su primera exportación histórica de Gas Licuado de Petróleo
60 años después de su muerte hallan y entregan el cuerpo de Camilo Torres, cura revolucionario de la lucha en Colombia
Espectáculo de drones iluminó cielo de Caracas para exigir liberación de Maduro y Cilia
(VIDEOS) Amenaza: Jefe de Patrulla Fronteriza afirma que la represión en Minnesota "no se detendrá" a pesar de las protestas de residentes
(Henry Cuellar, Vicente González, Jared Golden, Marie Gluesenkamp Pérez, Don David, Laura Gillen y Tom Suozzi traicionaron a la población)
Fractura en el bloque demócrata: Luz verde a 1,2 billones para seguridad a favor del ICE
Distintos movimientos de la ULA exigen libertad de los presos políticos, entre ellos: Pedro Fernández, Jesús Castillo y Carlos Gómez
Gaceta Oficial 43.290 miércoles 07 de enero 2026
Motorizados en Caracas pagarán impuesto municipal según cilindrada y tipo de moto
Venezuela recibe cargamento de nafta de EEUU para reactivar su industria petrolera
Estudiantes universitarios de todo el país protestaron para exigir la libertad de los presos políticos
(VIDEO) Experto petrolero Einstein Millán Arcia: Reforma petrolera "bajará la renta al Estado y golpeará a Pdvsa"
(VIDEO)
Delcy Rodríguez: EEUU nos dijo que habían "asesinado a Maduro y Cilia" y nos dieron 15 minutos para acatar órdenes o nos "iban a matar"
Observatorio Venezolano de Prisiones detecta excarcelaciones de presos políticos con casos no publicados
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Caricaturas y Humor en Aporrea.org
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: Mitad y mitad
CARICATURA: Bolas de nieve
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: El petróleo es nuestro
CARICATURA: El Rubio
CARICATURA: Marcianitos
CARICATURA: El que sé mete con Venezuela se seca...!
CARICATURA: El peso de las ramas o el peso de la historia
Trump y su banda
CARICATURA: Murderers (Asesinos)
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Caricaturas y Humor en Aporrea.org
Llevaba combustible a Venezuela
(VIDEO) Richard Wolff : Buque de guerra de EE. UU. bloqueó en aguas internacionales a tanquero ruso
El agotamiento de las reservas obliga a La Habana a adquirir una carga de combustible en Africa
Ver zonas afectadas
Hidrocapital anuncia parada de 24 horas en el Sistema Tuy III por labores de mantenimiento mayor
Gacetas extraordinarias 6.955 - 6.956 - 6.957 - 6.959 - 6.960 - 6.961 año 2026
Estados Unidos
Identifican como Alex Pretti al hombre asesinado a tiros por agentes de inmigración, era enfermero de cuidados intensivos
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad