Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
CARICATURA: Los destrazos
Por:
Marquitos
|
Jueves, 29/01/2026 03:08 PM
|
Versión para imprimir
Los destrazos de Marquitos
Credito: Marquitos
CARACAS/ENERO 29.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
257
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Colombia: Organizaciones proponen una Mesa Amplia para esclarecer la desaparición de Camilo Torres
El ICE detiene a Armando Fernández Larios exmilitar chileno prófugo por crímenes de lesa humanidad en época de Pinochet
Republicanos exigen renuncia de Kristi Noem tras asesinatos federales en Mineápolis
Gobierno venezolano denuncia a EEUU ante OMC por fragmentar comercio global y derecho internacional
“Un imperio en declive”: el historiador Alfred McCoy analiza las agresiones de EEUU contra Venezuela, Irán y otros países
Venezuela y Noruega trabajan en relaciones bilaterales sinceras y productivas
No a la colaboración neocolonialista del gobierno con Trump
(VIDEO) Rechazo a la agresión y a la ofensiva imperialista
Activista irrumpe en exposición de Rubio para denunciar agresión de EE. UU. contra Venezuela
Sinfónica Simón Bolívar hace historia con su primera nominación al Grammy
Trump desangra el presupuesto: despliegue de tropas en EEUU supera los 490 millones de dólares
De São Paulo a Caracas, reclaman por la libertad del presidente Maduro
Venezuela y Noruega trabajan en relaciones bilaterales sinceras y productivas
Estos serían los blancos que Trump atacaría en Irán
Presidentes de Brasil y Francia condenan uso de la fuerza contra Venezuela
EEUU no está en guerra con Venezuela ni ocupa el país, afirma Rubio
INAMEH reporta condiciones meteorológicas estables se prevén en la mayor parte del país
"El extremismo no pudo, no ha podido ni podrá", advirtió la presidenta (E) Delcy Rodríguez a sectores fascistas de Venezuela
Gaceta Oficial 43.294 martes 13 de enero 2026
Francia: diputados aprueban ley para eliminar el "deber conyugal"
Suspenden a los agentes del ICE que asesinaron al enfermero Alex Pretti en Mineápolis
Citgo compra el primer cargamento de petróleo venezolano desde que terminó vínculos con Pdvsa en 2019, según Reuters
(VIDEO) Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó propuesta de Ley de Amnistía
(VIDEO) Organizaciones de izquierda rechazaron la agresión imperialista de Trump y la colaboración con la ofensiva neocolonial
ClippVe confirma excarcelación en la noche del martes 27 de 22 presos políticos de El Rodeo I
EEUU supervisa una cuenta de Venezuela en Catar con ingresos petroleros, según Rubio
Isabel Iturria es designada como vicepresidenta sectorial de Salud, Ciencia y Ecosocialismo
La divisa en el BCV superó los 363 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este miércoles 28 de enero 2026
Amazon.com está recortando 16.000 puestos de trabajo corporativos en todo el mundo para eliminar la burocracia
Gobierno fortalece la salud cardiovascular en Bolívar con plan de colocación de marcapasos
Irán bajo asedio: El desmantelamiento de la "Maquinaria de Guerra Híbrida" y la infiltración del Mossad
Edo. Táchira
Más de 890 familias de San Cristóbal acceden a servicios de Internet por fibra óptica
Hasta la fecha, la Gran Misión Vuelta a la Patria ha facilitado el retorno de más de 18.354 venezolanos
Venezuela recibe a 273 compatriotas repatriados desde EEUU con la Gran Misión Vuelta a la Patria
Miranda
Bomberos imparten talleres instructivos de primeros auxilios en centros educativos
México: Exceso de velocidad, la causa del descarrilamiento mortal del Tren Interocéanico
Rusia anuncia reanudación de negociaciones trilaterales sobre Ucrania
Allanan casa de la excandidata presidencial Luisa González en Ecuador
La batalla legal y social contra el desembarco de Mekorot en la Patagonia
Alerta en la Patagonia: Soberanía frente al avance del sionismo y el "turismo de guerra"
España regularizará a 500 mil migrantes sin documentos
FANB inutilizó tres aeronaves del narcotráfico en el estado Amazonas
Contra la ofensiva imperialista y la colaboración del gobierno con Trump, y por reivindicaciones democráticas y sociales
Izquierda opositora realizó acto, con entrega de carta a la Defensoría del Pueblo
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Caricaturas y Humor en Aporrea.org
CARICATURA: ¿Preguntas?
CARICATURA: Con anestesia
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: Mitad y mitad
CARICATURA: Bolas de nieve
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: El petróleo es nuestro
CARICATURA: El Rubio
CARICATURA: Marcianitos
CARICATURA: El que sé mete con Venezuela se seca...!
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Caricaturas y Humor en Aporrea.org
CARICATURA: ¿Preguntas?
Colombia: Organizaciones proponen una Mesa Amplia para esclarecer la desaparición de Camilo Torres
No a la colaboración neocolonialista del gobierno con Trump
(VIDEO) Rechazo a la agresión y a la ofensiva imperialista
De São Paulo a Caracas, reclaman por la libertad del presidente Maduro
Venezuela y Noruega trabajan en relaciones bilaterales sinceras y productivas
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad