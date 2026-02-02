Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
CARICATURA:
Por:
Manino
|
Lunes, 02/02/2026 01:01 PM
|
Versión para imprimir
Bancarrota hidríca
Credito: Manino
CARACAS/02/2026.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
265
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Convocado por el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo
#FueraTrumpYLaCIAdeVenezuela gritará el Twitazo unitario de esta noche a la 7: 00 PM
Japón encuentra tierras raras en aguas profundas
Trump sugiere "juntar" al chavismo y a la oposición para la transición en Venezuela
EEUU: Departamento de Justicia da por concluida la investigación sobre Epstein
Ya son 4 los muertos este martes por fuego israelí en Gaza en varios ataques (entre ellos un bebé de 3 años)
Designan a Daniela Cabello como ministra de Turismo
Excarcelación de presos políticos con doble nacionalidad en Venezuela: Inicia una nueva fase de liberaciones
(VIDEO) Palestina 11 mil años de historia: Colono israelí, tú no eres israelita, la israelita soy yo, semita-palestina
Trump: "Quiero convertir a Canadá en el estado número 51, Groenlandia será el 52, Venezuela puede ser el 53"
Destacan en Italia llamado de León XIV a un diálogo entre EEUU y Cuba
"Aún no lo hemos debatido", dice Trump sobre los recursos que recibiría Venezuela por la venta del petróleo
Marcha en República Dominicana
Con Caracoles y Abril: marcha del Copelo a la estatua de Caamaño por la libertad del presidente Maduro y Cilia Flores
Gremio universitario celebra un paso hacia la justicia
Liberado el profesor Pedro Fernández, colaborador activo de los programas de salud de Apula–IPP
México mantendrá ayuda a Cuba pese a aranceles de EEUU
Quieren entregarle lo que los petroleros estadounidenses le estaban exigiendo a Donad Trump
(VIDEO) Jesús Superlano: estamos contra la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela
Plan Comunal del Café logra cosecha histórica y exportación al mundo
American Airlines prepara su regreso a Venezuela tras más de cinco años de ausencia
"Nueva Ley de Hidrocarburos busca inversión rentable sin ceder soberanía en el subsuelo", afirma Rodolfo Sanz
Trump dice que habla con autoridades de Cuba y prevé acuerdo
INAMEH reporta lluvias con descargas eléctricas se prevén en occidente y zona andina
(VIDEOS) Venezuela exporta el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo
Gustavo Dudamel gana dos premios Grammy por su trabajo en el álbum Yanga
Familia mexicana lleva dos meses encerrada en su casa de Mineápolis por miedo al ICE
Identifican a los agentes que dispararon a Alex Pretti. Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez
Gustavo Petro llegó a Washington para la reunión con Donald Trump
Derechista Laura Fernández gana la Presidencia de Costa Rica
"Una ofensa por parte del Estado venezolano"
Docentes de Lara denuncian pagos insuficientes de prestaciones tras 17 meses de espera
Excarcelan al defensor de DDHH Javier Tarazona tras cuatro años y siete meses detenido
Gaceta Oficial 43.295 miércoles 14 de enero 2026
EEUU: denuncian a Trump y su terrorismo de Estado desde Washington
Y al proceso de entrega que se está desarrollando, en este momento.
(VIDEO) Pedro Eusse: ratificamos nuestra categórica condena a la agresión imperialista
Venezuela y República Dominicana reactivan servicios consulares y conexión aérea
Rusia, Ucrania y EEUU iniciarán el 4 de febrero segunda ronda de negociaciones de paz
Oriente Medio quiere evitar agresión de EEUU a Irán: Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional
Trump ordena la retirada de agentes federales en protestas de Minneapolis
Costa Rica celebra elecciones presidenciales este domingo
Hidroven asume la prestación del servicio del agua en todo el país
Ministro de Minas de Colombia anuncia que Ecopetrol y empresas energéticas podrían retomar operaciones en Venezuela
Líder supremo de Irán: "EE.UU. debe saber que si inicia una guerra, será regional"
Analistas de la televisión del Estado:
"Gestión actual del Gobierno es un plan diseñado previamente por el presidente Maduro"
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Caricaturas y Humor en Aporrea.org
CARICATURA: Democracy Made in USA
CARICATURA: ¿Preguntas?
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: Con anestesia
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: Mitad y mitad
CARICATURA: Bolas de nieve
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: El petróleo es nuestro
CARICATURA: El Rubio
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Caricaturas y Humor en Aporrea.org
Designan a Daniela Cabello como ministra de Turismo
Excarcelación de presos políticos con doble nacionalidad en Venezuela: Inicia una nueva fase de liberaciones
CARICATURA: Democracy Made in USA
Quieren entregarle lo que los petroleros estadounidenses le estaban exigiendo a Donad Trump
(VIDEO) Jesús Superlano: estamos contra la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela
American Airlines prepara su regreso a Venezuela tras más de cinco años de ausencia
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad