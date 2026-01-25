(VIDEO) Delcy Rodríguez presidenta encargada de Venezuela, da detalles sobre el 03 de enero

Domingo, 25 de enero de 2026.- Delcy Rodríguez presidenta encargada de Venezuela, en el video que presentamos a continuación a a aporreadoras y aporreadores, comparte información de su experiencia el pasado tres de enero cuando fuerzas de élite del ejercito estadounidense secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.



Nunca imaginamos que cruzarían esa linea, no roja, púrpura, de atacar la capital que vio nacer a nuestro padre-Libertador Simón Bolívar, de atacar y bombardear una ciudad de un país suramericano.



Aunque pensamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal, en una confrontación, además, tan seigual, hay que que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear, no la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan.



Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al Presidente, nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mi, 15 minutos para responder, sino nos iban a matar, revelan el ultimátum de EEUU a las cabezas del gobierno venezolano tras el apresamiento y secuestro de Maduro y Cilia.



Las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes, y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros.





