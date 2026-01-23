Sucre: sustitución de símbolos en Carúpano es la defensa del patrimonio histórico que venimos impulsando para Cumaná

Sustitución de simbolos en Carúpano

Carúpano, 23 de enero de 2026. La Fundación Sociedades de Cronistas Orgánicos denuncia que estas no son simples modificaciones de mobiliario urbano: constituyen intervenciones profundas en la memoria histórica y el simbolismo de la ciudad de Carúpano.



Contexto de la Controversia



* La gestión del alcalde Julio Rodríguez en Carúpano repite el patrón de "sustitución de símbolos" observado en 2018. Al renombrar la Plaza Colón y trasladar la estatua de José Francisco Bermúdez, se busca resignificar el espacio público, pero sin el anclaje histórico adecuado ni autorización explícita del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC).



* Esta iniciativa desvincula los monumentos de su contexto original, promoviendo rupturas en lugar de evoluciones orgánicas en la narrativa histórica.Puntos Críticos para el IPC.



La Fundación presenta el siguiente análisis para la consideración del Instituto del Patrimonio Cultural:



* Falta de Estrategia Contenida: La "sustitución de símbolos" carece de un marco explicativo que contextualice la decisión. No basta con la imagen visual; urge acompañarla de textos, crónicas y datos históricos que anclen cada estructura a su suelo original.



* Ignora la Estratigrafía Histórica: El traslado de Bermúdez a la antigua Plaza Colón capitaliza el heroísmo local, pero fractura la identidad preexistente del sitio, ya dañada en 2018. Esto proyecta improvisación más que reivindicación, alimentando críticas a la gestión patrimonial en Sucre.



* Sombra del Precedente de 2018: El IPC intervino entonces ordenando la restitución de la estatua de Colón. Sin avales técnicos de conservación actuales, se arriesga reactivar el repudio de cronistas e historiadores sensibilizados por pérdidas previas.



Llamado a la Acción



* Desde la Sociedad de Cronistas Orgánicos, instamos a monitorear este evento no solo como obra de iluminación y ornato, sino como batalla por el relato histórico.



* Bermúdez está orgánicamente vinculado al territorio; cualquier cambio debe respetar la línea técnico-política defendida. En boletines y pronunciamientos del alcalde, "Historia" debe preceder a "Modernidad" para blindar el arraigo cultural.