Fedenaga afirma que los precios de la carne de res comienzan a estabilizarse

El vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), José Labrador, propuso la creación de un "Plan Ganadero Nacional" con el respaldo del Ejecutivo, orientado a generar "un crecimiento estructurado con metas a corto, mediano y largo plazo".



"La iniciativa busca aprovechar las 35 millones de hectáreas aptas para la producción ganadera que posee el país, transformando el potencial territorial en un desarrollo planificado para el sector", explicó el dirigente gremial en una entrevista radial.

Distorsiones cambiarias y el precio de la carne



Labrador analizó la inestabilidad de precios registrada al inicio de 2026. Explicó que el incremento superior al 30 % reportado por los consumidores en la primera semana de enero fue consecuencia de un "desequilibrio" provocado por la cotización de un mercado distinto al oficial.



En ese sentido, aclaró que, aunque el precio al público se vio alterado, "el valor pagado al productor en las unidades de producción permaneció estable".

El dirigente enfatizó la necesidad de revisar la rentabilidad y la participación de los intermediarios en la cadena de comercialización, señalando que "los extremos de la cadena —productores y consumidores— son siempre los más vulnerables".



Por ello, destacó la competitividad del sector primario al señalar que, pese a las fluctuaciones en carnicerías, "los precios a puerta de corral se mantienen estables: el kilogramo de toro en pie se cotiza entre US$ 2,1 y US$ 2,2, el de búfalo entre US$ 1,8 y US$ 1,9, y el de vaca entre US$ 1,6 y US$ 1,7".