(VIDEO) Brutal descalabro del dólar, la peor crisis laboral explotó en EEUU, reporta The Mexican Family

Viernes, 23 de enero de 2026.- Brutal descalabro del dólar, la peor crisis laboral explotó en EEUU

Hoy analizamos en tiempo real el colapso del mercado laboral en Estados Unidos y el impacto directo que ya está teniendo sobre el valor del dólar.

Desempleo oculto, cifras maquilladas, pérdida de empleos clave y políticas contradictorias están dejando al descubierto una economía frágil y desequilibrada.

¿Qué está pasando realmente con el empleo, la industria y los salarios? ¿Por qué las cifras oficiales no cuadran con la realidad de millones?

Conectamos los datos, desmontamos los discursos y exponemos lo que otros medios no quieren explicar.


