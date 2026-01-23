FANB incautó 380 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Zulia

Incautados 380 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Zulia

23 de enero de 2026.- 380 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron incautados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Zulia.



A través del canal de Telegram del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz se informó que el operativo se llevó a cabo en el sector Castillete, ubicado en la parroquia Alta Guajira del municipio Indígena Bolivariano Guajira.



Durante el despliegue, las autoridades desmantelaron un centro de ocultamiento utilizado para el tráfico marítimo internacional de sustancias ilícitas, donde fueron hallados 13 fardos enterrados que contenían 390 envoltorios rectangulares de la droga, con un peso total de 380 kilogramos. En el lugar se concretó la detención de dos ciudadanos.



El procedimiento fue notificado al Ministerio Público (MP) para dar continuidad a las investigaciones y trámites legales pertinentes.



El Gobierno nacional reitera su compromiso inquebrantable en el combate contra las drogas. Asimismo, asegura que el territorio venezolano no servirá como plataforma para actividades ilícitas que pretendan vulnerar la paz de la nación.