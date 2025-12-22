(VIDEO) Palestina 11 mil años de historia: La lucha antiimperialista pasa por la liberación de Palestina

22 de diciembre de 2025.- La Asociación CANAÁN en su Canal YouTube: PALESTINA 11MIL AÑOS DE HISTORIA, tiene como invitada a la conocida periodista y activista, Hindu Anderi.Anderi quien es la más ardua y reconocida activista por el pueblo nativo semita Palestino en Venezuela contra el anacronismo eurocéntrico colonial de Israel, sostiene puntualmente que la lucha antiimperialista pasa por abolir el fascismo sionista de nuestro tiempo histórico y que eso implica la liberación del pueblo nativo semita Palestino. Esto hay que tenerlo claro de lo contrario no se está gestando la misión histórica de nuestro tiempo.Igualmente Hindu Anderi sostiene que existe la religión judía y no el "pueblo Judío". El antiguo pueblo Judío era semita, son el ancestro de lo que hoy son los palestinos, que ellos sí son semitas y no estos confesantes de la religión judía de raíces europeas, en la que no guardan ningún vínculo étnico con el semitismo. Se trata de un colonialismo.