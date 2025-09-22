Macron y su esposa entregarán pruebas "científicas" de que Brigitte es mujer

El presidente francés, Emmanuel Macron y su esposa presentarán pruebas "científicas" y fotos para demostrar que Brigitte Macron es una mujer, en la demanda por difamación que plantearon contra una influencer estadounidense, confirmó el viernes uno de sus abogados.

La pareja presidencial demandó a la posdcaster de extrema derecha Candace Owens por haber propagado y explotado información falsa que circula hace varios años en internet según la cual Brigitte Macron es transgénero.

En un podcast de la BBC, el abogado Tom Clare indicó que los querellantes presentarán pruebas "científicas" de que la señora Macron es una mujer.

"También se presentarán los testimonios de expertos, que serán de naturaleza científica y que también demostrarán la falsedad de las declaraciones" de la influencer a sus millones de seguidores, dijo el abogado pero sin dar detalles del tipo de pruebas.

"Todavía no es momento de revelar toda nuestra estrategia", comentó Clare.

Pero "estamos listos para demostrar de forma exhaustiva, tanto general como específicamente, que lo que ella dijo sobre Brigitte Macron es falso", agregó.

Las declaraciones de Clare a la BBC fueron confirmadas a la AFP por la oficina de relaciones públicas del abogado.

Los demandantes además presentarán fotografías de Brigitte Macron con sus hijos o embarazada, detalló el defensor, quien subrayó que la pareja accedió a esta medida de poco agrado.

"Es evidente que es extremadamente doloroso para esta familia acudir ante un tribunal y llevar estas pruebas", subrayó. Pero la pareja quiere "poner fin a estas mentiras de una vez por todas".

Esta desinformación, que se repite con frecuencia en Francia desde la primera elección de Emmanuel Macron en 2017, prospera en Estados Unidos a través de Candace Owens. En enero de 2025, la influencer difundió una serie de videos titulados "Convertirse en Brigitte".

En Francia, dos mujeres fueron condenadas en 2024 a pagar una indemnización por difamación a Brigitte Macron y a su hermano Jean-Michel Trogneux por desinformar ampliamente diciendo que la esposa del presidente francés nunca había existido y que Jean-Michel asumió esa identidad después de haber cambiado de sexo.

En julio, Natacha Rey y Amandine Roy fueron absueltas tras una apelación y Brigitte Macron y su hermano recurrieron a la Corte de Casación.

