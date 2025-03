(VIDEO) Rusia hará malabares para no decir 'no' a la tregua y evitar ser el malo de la película

Lunes, 17 de marzo de 2025.- Llega el gran día de la llamada telefónica de Donald Trump y Putin, un momento clave en la guerra de Ucrania, porque la pelota de la tregua está ya en el tejado ruso, defiende Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Rusia no tiene un alto el fuego, porque supone retrasar el problema, quiere una "solución omnicomprensiva", como ha afirmado un alto funcionario ruso con seguridad de que Ucrania no pertenecerá a la OTAN ni tendrá tropas europeas y sus relaciones con EEUU. Esto choca directamente con la postura de los europeos y el plan de Starmer.



Los americanos han llegado al convencimiento de varios expertos: "es inevitable la victoria de Rusia". Y Trump no quiere figurar en la historia como "el que perdió la guerra de Ucrania", por eso quiere la paz para evitar la derrota. "No sería la primera vez que se negocia una paz con una guerra en el frente", ha recordado Valdecasas.



¿Vamos a un mundo del reparto de áreas e influencia? Una de las falacias que nos ha llevado a la guerra, "las grandes potencias quieren tener un área de influencia" y EEUU no permitirá que haya una base militar extranjera en México, Canadá o Cuba.



Los países de la OTAN consideran a Rusia lo suficientemente débil para negarle la mínima área de influencia. "Estamos muy acostumbrados a usar la doble vara de medir", ha señalado Valdecasas.



"Los rusos van a hacer todo lo posible por no decir "no" a la tregua", porque ante la opinión pública internacional si Ucrania acepta la tregua y la decisión está en Rusia y no quieren la tregua, no quieren la paz. "Dirán sí a la tregua con garantías, para no quedarse como el malo de la película".



"Me cuesta imaginar a los británicos a la guerra sin la ayuda de EEUU", Europa no tiene la capacidad de EEUU para suministrar ayuda suficiente a Ucrania para resistir, "los europeos están desorientados": la guerra de Ucrania ha roto la seguridad energética de Rusia y Trump la seguridad estadounidense.







