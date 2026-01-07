Tormenta invernal paraliza Europa y obliga a cancelar cientos de vuelos

España: Alerta roja en casi todo el país por nieve, lluvia, oleaje y viento

7 de enero de 2026.- El fuerte temporal de nieve que azota a distintos puntos de Europa obligó este miércoles a cancelar cientos de vuelos en aeropuertos de Países Bajos, Francia y Bélgica, además de causar interrupciones masivas en el transporte terrestre y ferroviario del Viejo Continente. Asimismo, algunos países se han visto forzados a cancelar clases y a luchar contra cortes de electricidad y del suministro de agua.



El aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, uno de los más grandes de Europa, canceló al menos 700 vuelos debido a la nieve y el viento. Escenarios similares se vivieron en los dos principales aeropuertos de París, que tuvieron que anular un centenar de vuelos durante la mañana de esta jornada. En Bruselas, en tanto, fueron cancelados 40 despegues y retrasados otros tantos debido a las mismas razones.



También el tránsito ferroviario está fuertemente perturbado en Países Bajos y Francia, donde los trenes que unen a París con Bruselas y Ámsterdam no están operativos. En París incluso se suspendieron los servicios de autobuses "por motivos de seguridad", por lo que las autoridades pidieron privilegiar el teletrabajo cada vez que sea posible, y reducir todo lo necesario los desplazamientos.



Localidades aisladas



En Italia, en tanto, la nieve acumulada ha obligado a cortar rutas, cerrar escuelas en varias regiones y a luchar contra desbordes de ríos tras registrarse fuertes lluvias. El transporte ferroviario también se ha visto golpeado. En Serbia y Bosnia-Herzegovina desde hace varios días miles de habitantes se encuentran sin electricidad. En las regiones bosnias de Tuzla, Zenica y Doboj han caído ya más de 40 centímetros de nieve.



Algunas localidades están aisladas y sin conexión telefónica, incluso a través de móviles, mientras las autoridades anuncian que seguirá cayendo nieve y que la situación en las carreteras empeorará por el hielo. Un escenario similar se ha vivido en Croacia, donde la autopista A1, que une Zagreb con Split, debió ser cerrada debido a fuertes borrascas. También los trenes han cesado sus viajes.



En Eslovenia fue cerrado el aeropuerto de Brnik debido a la acumulación de hielo y muchas carreteras están intransitables. En Hungría la nieve lleva varios días cayendo, alcanzando niveles no vistos desde 2012. Los servicios de emergencias han asistido cientos de casos de fracturas por resbalones en las calles debido al hielo, mientras que el aeropuerto internacional Liszt Ferenc informó de la cancelación de vuelos a Londres, París y Ámsterdam.



También en Escocia las clases fueron suspendidas y se espera que en distintos puntos del Reino Unido las nevadas sigan todavía hasta el fin de semana.