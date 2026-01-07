Volker Türk admitió que EEUU violó el derecho internacional

En un pronunciamiento que ha sacudido el tablero diplomático, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la reciente operación militar de los Estados Unidos contra Venezuela como una violación flagrante de la Carta de la ONU.

La postura de Türk resulta particularmente significativa dado que el funcionario no es un aliado del Gobierno Bolivariano; de hecho, mantiene una relación tensa con Caracas, que lo declaró persona non grata por el Parlamento venezolano en 2025 tras sus informes críticos sobre la situación interna del país. Sin embargo, ante la magnitud de la incursión estadounidense el pasado 3 de enero, el Alto Comisionado fue tajante al señalar la ilegalidad de tales acciones.

En un artículo de opinión publicado en el diario The Guardian, Türk advirtió que el uso de la fuerza y el secuestro de mandatarios debilitan la arquitectura de seguridad global diseñada tras la Segunda Guerra Mundial.

«Lejos de ser una victoria para los derechos humanos, esta intervención militar daña la arquitectura de la seguridad internacional. Envía la señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran y debilita el único mecanismo que tenemos para prevenir una tercera guerra mundial: las Naciones Unidas», escribió el funcionario.

Türk: los Derechos Humanos no son «moneda de cambio»

Türk también denunció los intentos de Washington por justificar la agresión bajo una retórica humanitaria. Para el Alto Comisionado, los derechos de los ciudadanos venezolanos son utilizados como una «pelota de ping-pong ideológica» por actores externos en busca de intereses políticos o territoriales.

Señaló que los intentos forzados de «cambio de régimen» históricamente derivan en caos prolongado y violaciones masivas de derechos. A través de su cuenta en la red social X, enfatizó que el futuro de Venezuela deben decidirlo exclusivamente por su pueblo, sin el uso de la fuerza externa.

Estas declaraciones se recibieron en Caracas como una validación técnica de las denuncias presentadas por el Canciller Yván Gil, quien subrayó que hasta los críticos más severos del Gobierno Bolivariano deben reconocer que la actuación de EE. UU. se sitúa al margen de la ley internacional.