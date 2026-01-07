Trump respalda a Delcy Rodríguez tras investigación de la CIA

Los medios de comunicación de Estados Unidos The Wall Street Journal (WSJ) y The New York Times reseñan que la CIA y la asesoría de altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, fueron los que permitieron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump decidiera respaldar a la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en lugar de a la líder opositora María Corina Machado, luego del secuestro del presdiente Nicolás Maduro.

Según fuentes del WSJ una reciente evaluación de inteligencia presentada a Trump y a un círculo reducido de su Administración concluyó que los leales al Gobierno eran los "mejor posicionados" para liderar un gobierno provisional en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo.



El análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) determinó que figuras clave del chavismo, incluida Rodríguez, que ayer lunes fue juramentada como mandataria encargada, podrían mantener el orden, mientras que la oposición -liderada por Machado y Edmundo González, ampliamente considerado como el ganador de las elecciones de 2024 contra Maduro- tendría dificultades para gobernar con las fuerzas armadas.