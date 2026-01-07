Moscú denuncia abordaje de buque ruso por parte de fuerzas estadounidenses

Washington justificó la acción como parte de su política de sanciones y control marítimo

7 de enero de 2026.- El tanquero ruso ‘Marinera’ fue abordado «fuera de las aguas territoriales de cualquier estado» por fuerzas navales estadounidenses, según denunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia este miércoles. La misiva indica que, posteriormente, «se perdió la comunicación con el buque».



Imágenes difundidas muestran un helicóptero estadounidense volando muy cerca del buque, mientras la empresa propietaria, BurevestMarin, denunció que la embarcación civil había sido perseguida por la Guardia Costera y la Armada de EE.UU.



La compañía rusa aseguró que el buque, que navega en lastre y sin carga a bordo, ha intentado reiteradamente comunicar su identidad y carácter civil, pero la persecución continúa con la vigilancia aérea de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon.



En tanto, Moscú aseguró que el 24 de diciembre de 2025 las autoridades estadounidenses concedieron al buque Marinera «un permiso temporal para navegar bajo la bandera estatal de la Federación de Rusia, expedido de conformidad con la legislación rusa y las normas del derecho internacional».



Según manifestó BurevestMarin antes que se confirmara la agresión, EE.UU. “planea interceptar la embarcación próximamente”, lo que calificó como una acción injustificada y peligrosa. La empresa instó a Washington a “actuar con moderación y permitir una resolución pacífica a través del derecho marítimo internacional”, en lugar de arriesgar vidas en condiciones climáticas adversas.



La compañía advirtió que cualquier intento de desembarque desde helicópteros o abordaje en medio de la tormenta representaría una “amenaza grave e injustificable” para la vida del personal militar estadounidense y de la tripulación del buque.



Las condiciones en la zona son extremas: vientos de hasta 20 m/s, olas de más de 5 metros y temperaturas cercanas al punto de congelación, lo que convierte cualquier operación en un riesgo elevado.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresó su preocupación por la creciente y desproporcionada atención de EE.UU. al buque, que se encuentra a unos 4.000 kilómetros de la costa estadounidense. Moscú subrayó que el tanquero navegaba en aguas internacionales y que la persecución contradice los principios de libertad de navegación.



“Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a centrarse en sí mismos al implementar este principio”, señaló la Cancillería rusa en un comunicado.



La tripulación del ‘Marinera’ está compuesta por ciudadanos de Rusia, Ucrania y Georgia, lo que refuerza el carácter civil del buque. La empresa cuestionó la necesidad de que las Fuerzas Armadas de EE.UU. lleven a cabo acciones tan peligrosas contra un tanquero vacío.



Reuters, citando a funcionarios estadounidenses, confirmó que la Guardia Costera y el Ejército de EE.UU. llevan a cabo un operativo para incautar el petrolero, aunque no se han ofrecido detalles sobre las razones de esta acción.



Dos buques embargados



En paralelo, el Mando Europeo de EE.UU. (EUCOM) confirmó este miércoles la incautación del petrolero ‘Bella 1’ en el Atlántico Norte, acusado de violar sanciones estadounidenses. Según se conoció, Bella 1 era el nombre anterior del tanquero que cambió su nombre cuando pasó a navegar bajo bandera rusa.



El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional informaron que el buque fue rastreado por el USCGC Munro y abordado entre las Islas Británicas e Islandia.



El ‘Bella 1’, registrado bajo bandera rusa, fue interceptado en cumplimiento de una orden judicial emitida por un tribunal federal estadounidense. Washington justificó la acción como parte de su política de sanciones y control marítimo.



A su vez, el Departamento de Guerra de EE.UU. informó que este miércoles detuvo en aguas internacionales a un petrolero sin bandera en aguas internacionales del mar Caribe, el cual escoltaba actualmente hacia territorio norteamericano.



«El buque interceptado, M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe. La Guardia Costera lo escolta hasta EEUU para su destino final», informó el Comando Sur en la red social X.