Ministro Ñáñez: "No hubo confusión" los disparos cerca de Miraflores fueron contra drones espías

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela Freddy Ñáñez.

07-01-26.-La noche de este lunes 5 de enero se escucharon disparos cerca del Palacio de Miraflores que despertaron diversas hipótesis.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, aclaró que estas detonaciones fueron contra drones espías que sobrevolaron sin permiso la zona.

Ñáñez precisó que no hubo “confusión” entre cuerpos de seguridad, como reportaron algunos medios de comunicación.

Estas información, según él, se trataron “de matrices originadas desde medios enemigos”.

“La situación, una vez repelido el sobrevuelo, entró en total calma y control por parte de nuestras fuerzas armadas y cuerpos policiales”, comentó el funcionario.

 

