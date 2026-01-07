8000 palestinos siguen bajo escombros en Gaza

Palestinos siguen bajo los escombros en Gaza

7 de enero de 2026.- Al menos 8.000 personas se encuentran desaparecidas bajo los escombros de la Franja de Gaza luego de más de dos años de la nueva escalada del genocidio de Israel.



Así lo informó en un comunicado el Centro Palestino para las Personas Desaparecidas por la Fuerza, apuntando que por esa razón miles de familias están sin respuesta sobre el paradero de sus seres queridos, a casi tres meses de la firma del frágil acuerdo de paz que ha sido violado en numerosas ocasiones por los sionistas.



La organización cuestionó “el fracaso de la comunidad internacional para asumir la responsabilidad de poner fin a esta tragedia”, remarcando que tal inacción no se justifica por incapacidad técnica, sino que evidencia una ausencia de voluntad política, de responsabilidad y de sumisión a Israel.



“Casi a diario recibimos reportes de familias que buscan a sus hijos, esposos y padres, muchos de los cuales se sabe que están bajo los escombros de sus casas destruidas”, indica el Centro en su comunicado.



Destaca además que “la continuidad de esta situación constituye una tortura psicológica colectiva para la población y una flagrante violación a su derecho al conocimiento, a la dignidad y a la justicia”.



En la misma línea, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, declaró a la agencia de noticias Shihab que la crisis de recuperación de los cuerpos es uno de los problemas humanitarios más complejos en el enclave.



“Si la situación continúa como está, necesitaremos muchos años para recuperar a los mártires”, afirmó.



Por otra parte, el Ejército de Israel continuó este martes violando el cese el fuego, asesinando a un palestino en la ciudad de Jan Yunis, ubicada al sur de la Franja de Gaza.