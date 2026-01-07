(VIDEO) El baile público de Nicolás Maduro tras las amenazas de DonaldTrump ayudó a convencer a la Casa Blanca de capturar al presidente venezolano

7 de enero de 2026.-El presidente Donald Trump podría haber estado tan irritado por la actitud indiferente del presidente venezolano Nicolás Maduro —y sus pasos de baile— en respuesta a la escalada estadounidense de las últimas semanas, que Trump tomó medidas militares en su contra, informó Gente.com.

En un informe del domingo 4 de enero de The New York Times, varios estadounidenses y venezolanos involucrados en las conversaciones de transición afirmaron que, justo antes del Año Nuevo, Maduro rechazó un ultimátum de Trump para que dejara el cargo y se exiliara en Turquía.

Poco después, el presidente de 63 años hizo una aparición televisada en el escenario, durante la cual se movió al ritmo de una música electrónica mientras su voz grabada repetía en inglés: "No a la guerra loca". El momento viral se produjo justo después de que el ejército estadounidense llevara a cabo un ataque contra un muelle que, según la administración Trump, se utilizaba para el narcotráfico.

Dos de las personas involucradas en las conversaciones de transición declararon al Times que la actitud indiferente de Maduro convenció a algunos miembros del equipo de Trump de que se estaba burlando de ellos y tratando de ponerlos en evidencia.

Tras acusar al presidente venezolano de delitos relacionados con las drogas, Trump, de 79 años, confirmó la orden de "ataques a gran escala" en la región y la captura de Maduro, de 63 años, en una declaración en Truth Social el sábado 3 de enero.

Este es el video que se menciona.

( )